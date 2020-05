Pachuca.- Representantes de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) y la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) junto con permisionarios de grúas y concesionarios de depósitos vehiculares acordaron una estrategia para reducir temporalmente las tarifas de grúas y evitar abusos en contra de particulares.



Mediante un diálogo a través de videoconferencia, las autoridades estatales y los permisionarios acordaron un cobro único de 528.79 pesos por concepto de arrastre, por lo que no se añadirán costos por kilómetro recorrido, ni por día de depósito, para los vehículos particulares que no acaten el programa Hoy no circula que entró en vigor el 4 de mayo en la entidad.



La Semot señaló que la mejor manera de evitar pagar sanciones o costos de grúas es cumplir el acuerdo para la reducción de la Movilidad, cuya finalidad es proteger la salud y la vida de los hidalguenses.



