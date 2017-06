Registran fuertes vientos sin consecuencias mayores

Tulancingo.-

Ayer se registró una fuerte ráfaga de viento en el Valle de Tulancingo y la Sierra Otomí-Tepehua; sin embargo, no existieron reportes de daños o lesionados.

Poco antes de las 14 horas se registró la ráfaga de viento, que de acuerdo con un reporte recibido en la estación meteorológica de Protección Civil de Tulancingo, alcanzó una velocidad entre 35 y 45 kilómetros por hora, lo que no implicó daños mayores en infraestructura o para la población.

En las colonias Felipe Ángeles, Ferrocarrilera y Mimila, así como en las localidades Santa Ana Hueytlalpan y los Acociles en Tulancingo, fueron recibidos reportes sobre la caída de algunas láminas, así como de material de construcción, que no implicaron atención mayor.

En Acatlán, Cuautepec, Santiago Tulantepec y Singuilucan no existieron reportes de daños o peticiones de apoyo.

Mientras que en Acaxochitlán, así como en las carreteras con dirección a Agua Blanca, Metepec y Tenango existieron reportes sobre el movimiento de vehículos, cuyos conductores resintieron la ráfaga de viento.

En abril de 2014 ocurrió una fuerte ráfaga de viento en Tulancingo, con una velocidad de entre 70 y 80 kilómetros por hora, que dejó como saldo varias estructuras dañadas y 10 colapsadas.

La más fuerte ráfaga fue registrada en marzo de 2015, en la zona de barrancas de Acatlán, que destruyó techos de establos, dejó daños mayores en casas-habitación, por lo que en algunos casos realizaron reparaciones o reconstrucción total o parcial de las estructuras.

