Sonia Rueda / Salomón Hernández

Pachuca

Las temperaturas en la entidad podrían superar los 35 grados, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aseveró que persistirá la onda de calor que cubre la mayor parte del territorio nacional y que afecta a 28 estados con temperaturas que van desde 35 a los 45 grados en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Hidalgo y Veracruz.

Además, en regiones de Colima, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo esperan pronósticos de 40 grados.

Ante las altas temperaturas, autoridades recomendaron a la población atender los avisos que emiten el SMN, Protección Civil y los mandos estatales y municipales, así como tomar medidas preventivas como hidratarse y no exponerse al Sol durante tiempos prolongados.

La deshidratación ocurre cuando hay una pérdida excesiva de agua del cuerpo y el consumo de líquidos es insuficiente, por ejemplo, al tener diarrea o sudoración abundante.

Los principales síntomas de deshidratación son sed intensa, comportamiento inquieto o irritable, reducción de elasticidad en la piel y ojos hundidos; en casos severos también se presenta lengua seca, extremidades frías y húmedas, pulso rápido y débil, presión arterial baja o no detectable, palidez y signo del paño húmedo (al pellizcar la piel, esta no vuelve a su posición original).

Huejutla un horno

En Huejutla, alrededor de 10 personas requirieron atención de los cuerpos de auxilio por insolación, ante los efectos negativos de la ola de calor que se registra en los municipios de la Huasteca, situada en la zona norte del estado.

El año pasado Huejutla fue referente a nivel nacional por las altas temperaturas, donde el termómetro registró durante diversos días temperaturas de 50 grados con sensación térmica de 70, similar a la de un desierto.

El jefe de servicios de la Cruz Roja en el municipio José Luis Bautista informó que sí tuvieron atención a personas por el intenso Sol, pero que no fue de gravedad, sino por algún tipo de deshidratación que no puso en peligro sus vidas.

Por ello, recomendó no exponerse al Sol, evitar actividades al aire libre, tomar agua abundante aunque no se tenga sed y vestir ropa de colores claros.

En caso de presentar síntomas de insolación o deshidratación, se debe acudir de inmediato a recibir atención médica y no automedicarse, ya que al no atenderse a tiempo se pone en riesgo la salud.

