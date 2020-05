Pachuca.- La SSH informó que el hombre extraído el día de ayer por sus familiares del área Covid-19 del hospital de Tula, regresó para ingresar de nuevo; pero no pudieron admitirlo debido al protocolo de limpieza implementado después del incidente y fue trasladado al nosocomio de Actopan.

La dependencia del sector salud, informó que tras los sucesos y agresiones procedieron con el protocolo de sanitización del área Covid-19 y de Urgencias de la unidad hospitalaria, así como analizar nuevas disposiciones de ingreso a dicho nosocomio.

De acuerdo con el reporte, el paciente J.A.O. fue ingresado el 14 de mayo al Hospital General derivado de que mantuvo contacto con familiar directo que falleció por esta enfermedad.

Este domingo, durante el pase de visita, pidió al médico en turno que revisara la medicación, momento que aprovechó para atacarlo por la espalda y quitarle su equipo de protección.

Después, el paciente agresor rompió una ventana del hospital para descolgarse; resultó con fractura de pierna y algunas cortaduras, por lo que es ingresado nuevamente al hospital.



Momentos después, cinco familiares entraron para extraerlo y se lo llevaron en una camioneta roja.

Luego de no ser admitido en una clínica particular, los familiares regresaron al Hospital de Tula para pedir su reingreso, pero derivado del proceso de sanitización correspondiente y necesario para salvaguardar la integridad del resto de los usuarios y personal del hospital, ya no fue aceptado. Es atendido en el hospital de respuesta inmediata de Actopan.

