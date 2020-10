Regresa Súper Copa con acceso restringido de público

Ciudad de México.- La cuarta fecha de la Súper Copa, que se correrá en el Autódromo de León el 10 y 11 de octubre, será la primera que se disputará con público después del receso provocado por la pandemia.

El semáforo de reactivación en Guanajuato cambiará de naranja a amarillo a partir de mañana, así lo confirmó Froylán Salas Navarro, subsecretario de desarrollo económico sustentable: “Hoy es semáforo naranja, hasta el día 4 de octubre nos mantendremos en semáforo naranja, el día 5 es la entrada formal, oficial para el semáforo amarillo”.

Froylan Salas recalcó que la transición del color naranja al amarillo conlleva una gran responsabilidad, pues la reincorporación de los sectores económicos debe ser en orden y gradual, además de implementar los protocolos de seguridad sanitaria.

¿Qué actividades están permitidas?

El semáforo amarillo aumenta el número de actividades permitidas y la apertura de espacios públicos, manteniendo las medidas preventivas.

Los espacios públicos como parques y bosques pueden abrir de forma regular. Los espacios públicos cerrados como cines, teatros, restaurantes e iglesias, pueden abrir con aforo reducido.

Se permiten todas las actividades laborales esenciales y no esenciales con restricción de aforo y horarios escalonados.

Es importante destacar que las carreras se desarrollan en un aforo abierto y Súper Copa cuenta con lo que requieren las autoridades de salud para llevar a cabo el evento, como ocurrió en las dos competencias que se disputaron en Querétaro (sin público) y ahora la que se realizará con la asistencia restringida de aficionados.

Los boletos se pueden adquirir a través de Red Access a un precio de 100 pesos; los niños menores de 12 años no pagan boleto, es importante destacar que no habrá venta en taquillas y el acceso es limitado. (Por ningún motivo se permitirá el ingreso a aquellos que no tengan boleto).

Por otra parte, los aficionados que concurran al Autódromo León deben portar de manera obligatoria cubrebocas y gel antibacterial.

