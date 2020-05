Hidalgo está en rojo, el estatus de máxima alerta sanitaria

Pachuca.- El regreso a la “nueva normalidad” se realizará en tres fases, la última de ellas entrará en vigor el 1 de junio a través de un sistema de semáforo por regiones que determinará qué actividades pueden retomarse de acuerdo al nivel de alerta y tendencia en los contagios.

Así lo expresó esta mañana en la conferencia de prensa matutina la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, al presentar la estrategia de reapertura de las actividades educativas, sociales y económicas.

Hidalgo se mantiene entre las entidades con semáforo rojo, es decir con el máximo de alerta sanitaria, de tal manera que, tal como se ha anticipado, el regreso a las actividades podría prologarse más allá 31 de mayo, fecha en que concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia.

De acuerdo con la información proporcionada por la funcionaria federal, la primera fase arrancará el 18 de mayo, es decir, el próximo lunes. En este caso, solo 269 municipios de 15 estados del país, denominados “de la esperanza” podrán retomar actividades tras el confinamiento que lleva ya 51 días, debido a que no registran contagios de coronavirus (Covid-19).

En la segunda etapa, comprendida entre el 18 y 31 de mayo, se llevará a cabo la preparación para la reapertura. En esta fase la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte serán consideradas esenciales.

En este lapso se darán a conocer los protocolos a seguir para dar paso a un reinicio seguro para los trabajadores.

“Vamos a capacitar a los trabajadores para que tengan un ambiente laboral seguro, para que haya tiempo que las empresas readecúen los espacios laborales y para que se instalen filtros de ingreso a las instalaciones de fábricas y talleres, la sanitización e higiene de los espacios laborales. Esta etapa de preparación va a correr entre el 18 y el 31 de mayo”, dijo.

En tanto, para la tercera fase, a partir del primer día del próximo mes, la reactivación de las actividades educativas, economías y sociales dependerán del semáforo de riesgos de cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde.

Acotó que cuando el semáforo esté en rojo, como el caso de Hidalgo, solamente se permitirán las actividades laborales esenciales, “que ya son las que hemos dado a conocer, pero además ahora vamos a agregar tres nuevos sectores a las actividades esenciales: la minería, la construcción y la fabricación de transporte”.

La titular de la Secretaría de Economía puntualizó que el esquema fue denominado “la nueva normalidad” debido a que la población debe asumir que “tenemos que seguir cuidándonos”.



Así lo indicó este día, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien explicó que el retorno parte de un programa progresivo, “ordenado, gradual y cauto” a las actividades en el país.

“Todavía no hay vacuna, todavía no hay medicamento para la atención del Covid-19, hay esfuerzos muy importantes en los que México participa, pero todavía no tenemos. Tenemos que seguir cuidándonos con las recomendaciones de la Secretaría de Salud, esas medidas de salud las vamos a tomar independientemente del color del semáforo, las vamos a tomar en rojo, en naranja, en amarillo y en verde”, dijo.

