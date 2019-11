Pachuca.- Para la rehabilitación del pavimento de la plancha de plaza Independencia, donde se ubica el Reloj monumental de Pachuca, el ayuntamiento invertirá el próximo año 3 millones de pesos recaudados por concepto de parquímetros.

Así lo dio a conocer en reciente entrevista el titular de la Secretaría de Obras Públicas municipal Edmundo Bautista López quien explicó que los trabajos durarán un promedio de tres meses e iniciarán el 7 de enero, luego de las actividades de la época decembrina.

No obstante, enunció que mientras duren los trabajos, las acciones que se ejecuten en el espacio, como venta de comerciantes y artesanos, no quedarán totalmente canceladas, pues se realizarán por secciones y no en conjunto.

Para obtener el recurso que será invertido en la obra, la alcaldía solicitó al comité ciudadano de movilidad su autorización para ejercer 3 millones de pesos de los 5 millones 913 mil 849 pesos, correspondientes al municipio por conceptos de parquímetros, que hasta septiembre de este año no habían sido aplicados.

Con dicho dinero pretenden reparar 2 mil 700 metros cuadrados, de un total de 18 mil que conforman la explanada que alberga al Reloj, toda vez que se trata de la parte donde el pavimento presenta mayores afectaciones.

La intervención del recinto, mencionó Bautista López, es importante ya que las diferencias de niveles, movimientos y asentamientos que ha tenido la plaza, han provocado que el material con que fue construida se desprenda.

En reciente declaración, el titular de Obras Públicas del municipio refirió que para la reconstrucción total de la plaza Independencia es necesario contar con cerca de 60 millones de pesos; lo anterior, luego que los deterioros se encuentran principalmente en la superficie que fue construida con mármol de origen chino, por la pasada administración municipal.

No obstante, hasta ese momento no contaban con una respuesta por parte de la dependencia a nivel estatal respecto de apoyo que solicitaron para la intervención del espacio.

