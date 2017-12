Reitera alcaldía de Epazoyucan: no al traslado de jales

Pachuca.-

El ayuntamiento de Epazoyucan continúa con su postura negativa respecto al traslado de jales de la capital del estado a la demarcación, explicó el alcalde Raúl Padilla Islas.

En entrevista, el edil panista recordó que trabajan para establecer los medios y en determinado momento externar su posición negativa al traslado de los residuos minerales.

Sin embargo, Padilla Islas abundó que algunos permisos dependen de entidades federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien ya autorizó parte del proyecto.

“Pero también es cierto que no ha habido nada realmente, es algo que está en standby, es algo que no se le ha movido. Nosotros no hemos recibido ninguna solicitud en la cual nos pidan a lo mejor la licencia de construcción o que nos hagan conocimiento del proyecto”, declaró el presidente de Epazoyucan.

Recalcó que el que este pausado el proceso los mantiene tranquilos, sin embargo, trabajan para tener herramientas contra el traslado de los jales, una de ellas: la voz de la ciudadanía.

“Nosotros hemos expresado nuestra firme decisión de decir no al proyecto, es algo que no nos conviene, no nos va a generar lo que esperábamos como municipio y también lo ha expresado la propia asamblea”, finalizó Padilla Islas.

Proyecto Pachuca

En 2015, dio a conocerse que el Proyecto Pachuca buscaría trasladar los jales de la capital y Mineral de la Reforma a Epazoyucan, sin embargo distintas organizaciones han denunciado que se trata de un paquete de contaminación.

De acuerdo con la Asociación por la Protección de la Tierra y Bienestar de Epazoyucan, el proyecto prevé algunos puntos principales que afectarían al medio ambiente en Pachuca y Epazoyucan, como son el traslado vía ductos de las más de 100 millones de toneladas, la instalación de una planta de tratamiento y el asentamiento de los jales en una presa, entre otros.

Dato

