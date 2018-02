Reitera Fayad apoyo a la autonomía Una disculpa a nuestros lectores

Luego que se resolvió el amparo a favor de la UAEH respecto a la controversia generada por el decreto 228, el gobernador Omar Fayad Meneses reiteró que él no fue autor de la reforma que pretendía imponer un órgano de control interno en la institución universitaria. Al respecto, el mandatario declaró ayer, en medio de un acto público celebrado en el Congreso local: “He sido claro en ese tema, me he manifestado en favor de la universidad, siempre me he manifestado a favor de que las universidades deban ser autónomas; no es un tema que tenga que ver con el Ejecutivo”. Y desde esa postura, el mandatario se pronunció una vez más a favor de que el Poder Judicial resuelva la diferencia que hay entre el Congreso local y la Autónoma de Hidalgo. En ese tenor, la presidenta de la actual legislatura María Luisa Pérez Perusquía confirmó que el Congreso de Hidalgo interpondrá un recurso de revisión al amparo otorgado a la UAEH contra los órganos internos de control y que además el proceso de designación continúa. Si el propio gobernador Fayad se pronunció a favor y si ya hay una resolución judicial que ampara a la casa de estudios, ¿para qué continuar con lo que a todas luces se ve como una necedad del Congreso? De filón. Pedimos disculpas a nuestros lectores. El pasado viernes 9 de febrero un error fuera de nuestro control provocó que la edición impresa de este diario saliera con páginas repetidas y otras tantas que no salieron a la luz. Pedimos comprensión y anunciamos que trabajaremos para que este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir.

