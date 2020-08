Reiteran uso consiente del cubrebocas en municipios con alta transmisión

Pachuca.- Durante su tradicional conferencia vespertina, Hugo López-Gatell, sub secretario de prevención y promoción de la salud, indicó que el cubrebocas es auxiliar en las acciones de propagación del Covid-19, no obstante no debe tomarse como medida principal.



Debido a los señalamientos al gobierno federal sobre el uso de este aditamento, y los gobiernos estatales y municipales que lo han hecho obligatorio en los espacios comunitarios, el funcionario dispuso de nueva cuenta cuáles son los criterios para el uso de cubrebocas.



Este prioriza su implementación en lugares donde no es posible la sana distancia, por ejemplo, espacios comunitarios y sobre todo en el transporte público. No se recomienda para portarlo todo el día ya que tiene una alta probabilidad de contaminarse y lejos de ser preventivo se convierte en un riesgo para la persona que lo porta.



Reiteró que la medida es un exhorto y se mantiene en el margen de la protección de los derechos humanos, el objetivo es evitar el uso indebido de la fuerza como ocurrió en Jalisco, donde se registró la defunción de un joven por presunta responsabilidad de cuerpos policiacos.



En cuanto al número de casos, este miércoles se registraron 7 mil 951 según el corte estatal y mil 258 defunciones.



Los lugares de mayor transmisión son: Pachuca (mil 737), Mineral de la Reforma (652), Tulancingo (511) y Tizayuca (494).

Fueron registradas 22 nuevas defunciones, estas fueron en: Agua Blanca, Actopan, Atotonilco de Tula, Francisco I. Madero, Huejutla(2), Lolotla, Mineral de la Reforma, Pachuca (4), Singuilucan, Tepeji, Tezontepec, Tula (3), Tulancingo, Zapotlán, Zempoala y una más en Ecatepec.

