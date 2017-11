Rejas de Constitución no tienen permiso; vecinos protestan

Pachuca.-

Ayer los vecinos del fraccionamiento Constitución de la capital del estado protestaron en las inmediaciones de la presidencia municipal de Pachuca en contra de la suspensión de las rejas que colocaron por seguridad en su colonia, mismas que de acuerdo con la alcaldía no tienen permiso, además que no hay un consenso vecinal.

Luego de que la semana pasada la Secretaría de Obras Públicas municipal suspendió las rejas del fraccionamiento por la supuesta falta de consenso entre los vecinos, habitantes de ese lugar demandaron ayer que la colonia vuelva a cerrar sus entradas principales para protegerse de la inseguridad.

Los manifestantes que argumentaron ser mayoría a favor del cierre fueron recibidos por el secretario municipal de Pachuca Rubén Muñoz Saucedo, con quien a puerta cerrada trataron el tema.

En entrevista previo al encuentro con los vecinos, Muñoz Saucedo dijo que buscan el consenso entre los habitantes para que no se genere conflicto social, además que tienen que revisar factores de Protección Civil. Aspectos que no habían revisado a pesar que las rejas funcionan desde hace algunos meses, otro de los motivos para los sellos de la suspensión, “como tal lo único que falta es el permiso de las rejas, sí hay permiso para lo que son las casetas, pero de las rejas no. Falta esa parte y afinar detalles nada más”.

Más tarde, luego de la reunión, agregó que mañana volverán a reunirse para tratar el tema con los vecinos del fraccionamiento, tanto los que están a favor como en contra y recalcó que siempre habrá inconformes y buscarán lo mejor para los vecinos.

Verónica Hernández de la asociación vecinal Unidos por Nuestra Seguridad, encargada de la administración de las rejas, manifestó que quienes están en contra argumentan que no se les da libre acceso, sin embargo nunca se les ha obstruido el paso bajo ninguna circunstancia, además que ellos solo defienden su seguridad.

Ante la suspensión de las rejas la semana pasada, los vecinos además argumentaron que de las 240 familias solo cinco están inconformes.

De acuerdo con las propias autoridades municipales, temas sobre rejas se tratan en las colonias Constitución, Real de Plata y Vista Hermosa, de ellas solo la última cuenta con los permisos correspondientes.

Dato

Ante la suspensión de las rejas la semana pasada, los vecinos además argumentaron que de las 240 familias solo cinco están inconformes

Comentarios