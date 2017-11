Remite TEEH juicios al PRD

Pachuca.-

Por no agotar la instancia partidista, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) acordó remitir al comité directivo estatal del PRD tres juicios ciudadanos interpuestos por militantes en contra del proceso que derivó en la elección de Manuel Hernández Badillo como dirigente perredista en la entidad.

En el acuerdo plenario, magistrados electorales señalaron que no fueron agotadas las instancias previas establecidas en la normatividad interna, anteriores al juicio ciudadano constitucional.

“Este tribunal electoral estima que el actor no observó el principio de definitividad al no haber agotado previamente la instancia partidista establecida en la normativa estatutaria; por lo tanto, lo procedente es reencauzarlo al recurso queja contra el órgano competencia de la comisión jurisdiccional del PRD.”

Asimismo, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con número de expediente TEEH-JDC-054-2017, TEEH-JDC-055-2017, TEEH-JDC-056-2017, interpuestos por José Luis Monroy Gutiérrez y otros; Benjamín Martínez Rubio, así como Hilda Miranda y otros, respectivamente, deberán ser atendidos al interior del Partido de la Revolución Democrática.

Mientras tanto, el otro juicio fue enviado a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas debido a que la impugnación fue realizada en náhuatl y solicitaron traducción.

