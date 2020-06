El presidente López Obrador adelantó que él propondría a una mujer indígena para liderar dicha dependencia

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer, en su conferencia matutina, que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) continuará pero que será dirigida por una mujer indígena. Por su parte, la Secretaría de Gobernación confirmó que Mónica Maccise presentará su renuncia.

“Cada quien es libre de decidir y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando”, dijo el mandatario.

López Obrador opinó que el consejo no debió convocar al foro sobre racismo y clasismo en México a Chumel Torres, señalado por insultar al hijo menor del mandatario y de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller.

Asimismo, negó que solicitara la renuncia de Maccise y dijo desconocer si fue la Secretaría de Gobernación (Segob) la que lo hizo, pero adelantó que él propondría a una mujer indígena para ocupar el cargo.

“Yo propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas porque, los más humillados de México, los que han padecido más el racismo en México, han sido los indígenas. Me gustaría que ese cargo estuviese representado por una mujer indígena”, dijo.

Ayer, medios nacionales reportaron que la funcionaria habría presentado su renuncia como titular del Conapred, un día antes, el jefe del Ejecutivo abogó por la eliminación de la institución creada en 2003 para luchar contra el racismo, el machismo, la homofobia y la desigualdad.

“Claro que se tiene que combatir el racismo y se tiene que combatir la discriminación, pero no crear un organismo para cada demanda de justicia”, expresó el presidente en una conferencia de prensa.

Ayer, López Obrador aseguró que el Conapred se mantendrá, pero expuso su interés por que se integre a la Segob.

“Queremos aclarar que de verdad, no de manera simulada, vamos a seguir combatiendo la discriminación. Sí va a permanecer (el Conapred), pero veríamos también la forma de que se integre, si se puede, si se creó por acuerdo o por decreto presidencial y si no es por ley, si depende del titular del Ejecutivo, me gustaría que se integrara a la Segob y que formara parte de la oficinas de Derechos Humanos de la Segob y que se redujera el aparato burocrático, además que sea una gente con convicciones que realmente esté en contra del racismo y la discriminación”, añadió.

Asimismo, expuso su interés por que dicho consejo se integre a la Segob

