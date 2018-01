No renunciará Zurutuza al PES, quedan candidaturas comunes

Afirmó que la alianza no se dio porque no existían coincidencias ideológicas con Morena

Pachuca .-

En entrevista, luego de la sesión de diputación permanente, el también legislador pesista comentó que el tema de la alianza no se dio porque no existían coincidencias ideológicas con Morena, por lo que solicitaron no participar en la coalición.

“Ya pasamos esa etapa, no me lo han pedido (que renuncie) y no hay un por qué; sin embargo, estamos trabajando, haciendo nuestro deber que es convencer a los ciudadanos de que en Encuentro Social hay una buena opción, ideas y plataforma.”

Al ser cuestionado sobre si apoyarían a Miguel Ángel Osorio Chong, que se perfila al Senado, Andrade Zurutuza dijo que primero el PES presentará sus candidatos a diputados locales, federales y senadores, personajes a quienes apoyarán.

Candidaturas comunes

Por otra parte, el líder pesista dijo que aún existe la figura de candidaturas comunes en cinco de los nueve partidos, quitando a los de las alianzas, pueden participar en combinación entre cualquiera de los institutos políticos.

“Tenemos de aquí al 9 de abril para decidir en qué distritos llegasen a existir esas candidaturas comunes y con qué partidos, obviamente hemos estado platicando con las diferentes fracciones, tratando de llegar a acuerdos y consensos.”

Expresó que buscarán candidatos comunes que incluyan los ideales y forma de pensar de Encuentro Social, asimismo agregó que platicó con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con Nueva Alianza (Panal) y el Verde Ecologista (PVEM).

