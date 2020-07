Pachuca.- La Liga MX Femenil anunció la reprogramación del inicio del torneo Apertura 2020, que originalmente estaba fechado para el 24 de julio, mismo día que el certamen de la rama varonil.



En un comunicado de prensa, la liga informó que la primera fecha de la justa femenil será disputada los días 14, 15, 16 y 17 de agosto, de viernes a domingo.



La Liga MX Femenil no detalló las razones por las cuales fue realizado este cambio, no obstante, la razón podría estar en que las condiciones sanitarias que imperan en el país no son las idóneas sólo para disputar los partidos, sino para que los equipos realicen una pretemporada adecuada.

