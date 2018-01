Reprueban matemáticas 70%

Pachuca.-

Pese a que los últimos resultados de la prueba Planea en secundaria ubican a Hidalgo como la sexta entidad con mejores promedios, en matemáticas la mayoría de estudiantes está en los primeros niveles de resolución de problemas de números, es decir, los más bajos.

En el nivel uno, estudiantes aprenden a resolver problemas donde comparan o realizan cálculos con números naturales, lo que implica operaciones básicas; en ese nivel se ubica 30 por ciento de alumnos que realizaron la prueba. Es decir, el restante 70 por ciento está reprobado.

En el segundo nivel, 60 por ciento de estudiantes no puede resolver problemas que implican sumar, restar, multiplicar y dividir con números decimales, así como expresar con letras una relación numérica sencilla que implica un valor desconocido.

En el nivel más avanzado casi 90 por ciento no puede resolver operaciones con fracciones y decimales; y 82 por ciento reprobó el nivel intermedio.

Aún con esos niveles, la entidad está por encima de la media nacional que es de 497 aciertos, pues los estudiantes hidalguenses alcanzan los 506 puntos.

El promedio nacional obtenido en 2017 es muy similar al de la anterior aplicación de Planea en tercero de secundaria, en 2015; aunque, en general, las brechas entre los grupos socioeconómicos extremos (más desfavorecidos y más favorecidos) aumentaron.

La pobreza se relaciona de manera importante con los aprendizajes, ya que las poblaciones más pobres tienen menores aprendizajes. Por lo anterior, la educación no está alcanzando su cometido de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.

En los diferentes tipos de escuelas, estudiantes indígenas obtienen menores aprendizajes que sus pares no indígenas; esto no habla de una menor capacidad de esas poblaciones, sino de la necesidad de generar condiciones nacionales para que las escuelas logren adaptarse culturalmente a todos sus estudiantes.

Aunque más de la mitad de los alumnos de tercero de secundaria obtuvo el nivel más bajo en matemáticas durante la prueba Planea 2017, que aplica el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), se observó una leve mejoría en comparación con 2015.

Al presentar los resultados, el titular de la unidad de evaluación del Sistema Nacional Educativo del INEE Jorge Hernández Uralde explicó que en comparación con la prueba de 2015, los estudiantes se mantuvieron en la media nacional de 500 puntos, de acuerdo con una escala que va de 200 a 800 puntos.

