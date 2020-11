Resaltan especialistas importancia de propuestas inclusivas en la danza

En el IA se efectuaron 16 actividades diversas durante las Jornadas Académicas de Encuentros Dancístico-Inclusivos de manera virtual

Pachuca.- El Instituto de Artes (IA) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) dio inicio a la primera edición de las Jornadas Académicas de Encuentros Dancístico-Inclusivos (JAEDI), llevadas a cabo de manera virtual los días 23 y 24 de noviembre.

Conferencias, entrevistas, recomendaciones de cine, presentaciones de danza inclusiva y talleres integraron el programa de ese magno evento que contó con invitados especiales, entre los que destacaron el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Ballet Mexicano de la Discapacidad, la compañía de danza México de Colores y la dirección de educación especial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante la inauguración, Erika Villanueva, directora del Instituto de Artes, brindó un mensaje de bienvenida en el que resaltó que las jornadas académicas tuvieron como objetivo primario generar empatía y sensibilidad en torno a las personas con discapacidad a través de la danza.

Asimismo, expresó su orgullo por ver que la UAEH genera nuevas propuestas que llevan a la mejora de la sociedad, lo cual demuestra su alto compromiso con su entorno. De igual manera, invitó a cada uno de los docentes y alumnos involucrados en las actividades a permanecer expectantes de lo que pueda aprenderse.

Posteriormente, se transmitió una entrevista a David Serna, fundador del Ballet Mexicano de la Discapacidad, quien comentó cómo es que surgió la inquietud por desarrollar una propuesta inclusiva en la danza tras, percatarse de la falta de atención efectiva a personas con discapacidad en el entorno escolar.

“Comencé a cuestionar todo, ¿Por qué no los incluían? me di a la tarea de realizar un ejercicio dancístico solo con ellos y fue una experiencia interesante para los alumnos, sus familias y la comunidad”, manifestó.

Comentó que tras el fallecimiento de uno de sus alumnos decidió poner manos a la obra en lo que había trabajado, “no podía morir todo ese esfuerzo, así que armé una estrategia amplia, me llené de herramientas para poder compartir esto con alguien más”.

Enfatizó cómo en 2009, en plena vía pública, comenzaron los trabajos del Ballet Mexicano de la Discapacidad: “Comenzamos sin apoyo y sin recursos, sin embargo, estamos por cumplir ahora 12 años trabajando”, añadió.

Respecto a los desafíos que se enfrentan sostuvo que “hay retos todos los días, no tenemos un techo, un espejo, un salón, si está lloviendo, ensayamos, si hace frío, ensayamos; el proceso ha llegado a ser tan profesional que a pesar de lo que no tenemos, cada bailarín lleva a cabo el arte sin límite alguno. Nosotros podemos llegar a ser un proceso creativo desde el cuerpo, expresarlo desde la danza y que además exista un público que quiera verlo”.

Al estar cerca de celebrar su aniversario 12, Serna expresó que la clave para continuar vigente con el Ballet Mexicano de la Discapacidad ha sido “tener amor y respeto a nuestro trabajo, lo que hacemos es único y nuestros bailarines también lo son, cada uno tiene un proceso distinto y valioso, hacemos danza honesta, autentica y siempre que hablamos, lo hacemos desde el corazón”.

Finalmente, dejó un mensaje para la comunidad académica tanto estudiantil como docente referente a la importancia de interesarse y tomar en cuenta la educación inclusiva dentro de la Danza.

“El arte es sensibilidad. No puedo hacer arte si no soy sensible a mi realidad y a quienes desean integrarse a mi actividad; la discapacidad es una realidad de nuestra condición humana, no podemos escondernos de ella. Si desde nuestra formación contamos con elementos que nos preparen a hacer frente a esta población en específico nuestro ejercicio será más humano, más real, más completo”, concluyó.

El programa continuó con el desarrollo de 16 actividades, entre conferencias, talleres, entrevistas, presentaciones de danza, recomendación de cine, laboratorios y un conversatorio donde se abordó el tema “La importancia de incluir educación inclusiva en la licenciatura en danza del IA en la UAEH”.

