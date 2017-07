Resolución del Tribunal federal en torno a huelga Pachuca puede tardar meses: Eguiluz

Tweet on Twitter

Pachuca.- La resolución que dicte el Tribunal Federal de Arbitraje con respecto a la huelga del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) podría tardar varios meses, externó en entrevista la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), María de los Ángeles Eguiluz Tapía.

Señaló que luego de que se iniciará un amparo contra el Tribunal de Arbitraje de Hidalgo que declaraba ilegal el emplazamiento de huelga en la alcaldía capitalina, la dependencia estatal, a través del tribunal local ya dio contestación con la presentación de un informe justificado.

“Ya recibimos el amparo que promovió el sindicato, ya dimos contestación, rendimos un informe justificado y ya nada más esperaremos la resolución de la autoridad federal para ver si nos confirman la resolución que dictamos o piden que la modificamos, estamos en espera”, precisó.

Señaló que la ley establece tiempos detallados para que el órgano federal emita un dictamen, no obstante, dijo, “sabemos que no es así, en la práctica se puede tardar un mes, dos meses tres, meses, pero eso ya no depende de mí”.

La funcionaria reiteró que la STPSH acatará lo que disponga el tribunal federal una vez que concluya la revisión del recurso interpuesto por los sindicalizados que dirige Percy Espinosa.

Añadió que el emplazamiento del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) fue declarado ilegal por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo debido a que el organismo determinó que no cumplía con los requisitos que marca la ley y que no había violación general sistemática de los derechos de los trabajadores.

Ante el hecho, el sindicato inició un amparo contra el Tribunal local, su finalidad es que este organismo reconozca el derecho del sindicato a exigir mejores condiciones generales de trabajo.

Cabe recordar que el amparo argumenta que el Tribunal de Arbitraje excluyó el procedimiento de 10 días que establece la Ley Burocrática Estatal para que la alcaldesa respondiera a las condiciones generales de trabajo.

Durante una asamblea realizada en el parque Hidalgo, que reunió a más de 700 agremiados realizada la tarde del 30 de junio, el sindicato calificó como arbitraria y descaradamente ilegal la resolución emitida por el tribunal estatal.

