Resolución sobre huelga de SUTSMP estuvo apegada a derecho: Eguiluz

Declaró que los trabajadores pueden proceder como más les convenga

Pachuca

La resolución en torno al emplazamiento a huelga emitida por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo respecto a la solicitud de emplazamiento a huelga presentada por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) estuvo apegada a la ley, declaró en entrevista la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), María Eguiluz Tapia.

A partir de esa resolución, dijo, los trabajadores tienen derecho a proceder como más convenga a sus intereses, ya sea negociar con el ayuntamiento o bien volver a ejercer su derecho a emplazar un paro de labores. “La actuación de tribuna esta normada en la ley, el tribunal emitió las resoluciones que el procedimiento marca y estamos cumpliendo en esa normativa.”

La funcionaria estatal no ofreció detalles sobre los motivos que incidieron en que la declaratoria del tribunal no beneficiara al sindicato que dirige Percy Espinoza Bustamante debido a que “son resoluciones que solo le competen a las partes”.

“El tribunal emite sus resoluciones apegadas a la ley y en ese marco, pues emitió la resolución en el tiempo que marca la ley, es decir, en 72 horas y se notificó a las partes involucradas”, comentó.

El 31 de mayo, el sindicato presentó ante el tribunal de arbitraje su emplazamiento a huelga; misma que según anunciaron aquel día estallaría el 20 de junio. No obstante, el 8 de junio, el secretario general de la alcaldía de Pachuca Rubén Muñoz Saucedo informó que al no ser notificada la presidencia municipal sobre la legalidad de la huelga, no procedió el emplazamiento para el paro de labores de mil 429 trabajadores.

