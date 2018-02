Resolverán autoridades jurídicas controversia UAEH-Congreso: Fayad

Pachuca.-

Serán las autoridades correspondientes quienes resuelvan la diferencia de opiniones que existen entre la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Congreso estatal, indicó el gobernador Omar Fayad, quien se manifestó a favor de la autonomía universitaria.

“He sido claro en ese tema, me he manifestado en favor de la universidad, siempre me he manifestado a favor de que las universidades deban ser autónomas; no es un tema que tenga que ver con el Ejecutivo”, comentó respecto a la controversia por el decreto 228 expedido por el Congreso local.

“Lo que les he dicho es que sigan la diferencia de opinión que existe entre la universidad y el Congreso por la vía judicial; y eso están haciendo y me parece bien, ya de hecho un tribunal federal ha concedido un amparo a la universidad en ese tema; y ya sea los juzgados de distrito, los colegiados de circuito y la Suprema Corte quien resuelva esa diferencia de opiniones que existen”, expresó.

El mandatario estatal reiteró que la controversia no es un tema del Ejecutivo, “por eso lo digo con tanta claridad, no me he metido aunque en un principio se me culpó que sí estaba yo en este asunto. Cuando vean la memoria legislativa se van a dar cuenta que no iba en mi iniciativa, ni lo propuso mi partido, y eso hoy me dio marco para dejar constancia clara que la memoria histórica siempre será importante, conservar los diarios de debates”.

Lo anterior, en el marco de la firma de convenio que realizó junto con el Poder Legislativo y el Colegio de Hidalgo, para la clasificación y catalogación del acervo documental y bibliográfico perteneciente al Congreso local, donde destacó la importancia de sistematizar la información que surge en las sesiones.

“Necesitan que esos documentos, esos testimonios tengan un orden, estén sistematizados, que exista un catálogo para consultarlos o no se podrán consultar; y si no los puedes consultar sucede algo muy común, podemos caer en errores que ya tuvimos en el pasado, es importante guardar la memoria del Congreso”, indicó.

Recordó el señalamiento en su contra por el decreto que viola la autonomía de la Autónoma de Hidalgo, “les dije que revisen lo que ocurrió en el Congreso… tienen que saber la verdad histórica, quién lo propuso, cuándo lo propuso y cómo lo propuso; y entonces así tendrán la claridad de ver que no hay la intervención de una persona en un proceso legislativo, así de fácil”.

