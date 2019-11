Llama a gobierno a redoblar esfuerzos en seguridad

Pachuca.- Tras respaldar la movilización realizada por estudiantes hidalguenses para exigir seguridad, acontecida el jueves pasado, el presidente de Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín llamó al gobierno estatal a redoblar los esfuerzos en la materia.

Además, propuso a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) conectar cámaras de seguridad al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, Coordinación e inteligencia (C5i) como una manera de sumar esfuerzos a favor de la seguridad de este sector de la población.

En este contexto, consideró que la seguridad no debe ser un tema de intereses partidistas ni de grupo.

“Qué bueno que se manifiesten, eso no lo veo mal, nos debemos manifestar ante algo que nos preocupa, que sean manifestaciones con un objetivo claro. Que veo bien que se unan las universidades, no estamos hablando solo de una pública sino también de las privadas, porque estamos viviendo situaciones que no podemos seguir permitiendo que ocurran”, recalcó.

Tras la ola de desapariciones que acontece en el estado en los últimos meses, el empresario recalcó, “no nos podemos tapar los ojos, está pasando, el gobierno estatal debe redoblar los esfuerzos”.

Rivera Barquín reiteró que en otras ocasiones ha resaltado que el Ejecutivo estatal sí está trabajando en materia de seguridad y que el C5i sí funciona, “no hay que perder la confianza en el proyecto, pero no son las cámaras, ni este centro el que nos va a solucionar la situación”.

En este contexto, el presidente de Coparmex reiteró la necesidad de que se destinen mayores recursos a seguridad, aumentar el número de elementos policiacos, así como mejorar sus salarios a fin de que puedan realizar su trabajo de manera responsable.

