Respaldan gobernadores a Meade

ANTONIO BARANDA /

MAYOLO LÓPEZ /

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Gobernadores priistas expresaron su respaldo a José Meade, quien renunció a la Secretaría de Hacienda para buscar la candidatura presidencial del PRI.

En entrevista con Grupo Reforma, Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí, calificó como magnífica decisión el anuncio del exsecretario de Hacienda de buscar dicha candidatura.

“Es un proceso que está en marcha; yo creo que aparentemente él tiene esa intención, la ha manifestado el día de hoy, y yo creo que es una magnífica decisión y vamos a ver cómo se va procesando dentro de los procedimientos que tiene establecido el PRI.

“En caso que sea así (que sea el candidato) estaremos apoyado el planteamiento y ojalá lo consolidemos como un gran candidato y una gran propuesta para todos los mexicanos”, abundó.

Héctor Astudillo, mandatario de Guerrero, dijo que se suma a las voces que se pronuncian por que le vaya bien a Meade, quien hoy anunció que se registrará como precandidato.

“Por supuesto yo me sumo también a la ruta de que al secretario Meade le vaya bien en las cosas que él determine hacer. Hay que esperar los tiempos puntuales y correctos.

“El presidente de la República toma las decisiones que él considera convenientes, yo espero que le vaya bien al nuevo secretario y a los nuevos responsables de las áreas que también ha designado”, añadió Astudillo.

Por separado, el gobernador de Colima José Ignacio Peralta consideró que las decisiones tomadas por el presidente son las correctas.

Peralta recordó que en la asamblea nacional del tricolor, todo el priismo estuvo de acuerdo en la posibilidad de que el partido postule a un simpatizante.

Por otro lado, minutos antes de que los sectores del PRI expresen su apoyo a José Antonio Meade como abanderado presidencial del tricolor, el PAN aseguró que México no necesita más de lo mismo.

“Los grandes problemas de México no se han podido resolver porque lo que se necesita es un cambio profundo, un cambio de régimen”, estimó el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés.

“No nos equivoquemos. México no necesita más de lo mismo que representa el PRI”, puntualizó.

Al destacar que ocho de cada 10 mexicanos quieren un cambio y que eso no puede ser posible con lo mismo y con los mismos, Anaya expuso en un comunicado que el Frente Ciudadano por México es hoy la única esperanza que tienen los mexicanos de un futuro mejor.

El dirigente afirmó que el frente no es una simple alianza entre partidos, sino un ejercicio de trabajo conjunto con la ciudadanía, en donde los partidos se han dado a la tarea de escuchar las propuestas y preocupaciones de los mexicanos, para construir las mejores soluciones para México.

