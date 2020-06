Pachuca.- Licitar los programas de útiles escolares de uniformes un día antes de que se aprobara el decreto que obligaría a que esos operaran mediante un esquema de vales fue una maniobra que demuestra que el gobernador Omar Fayad Meneses no quiere al comercio de Hidalgo ni respeta la ley.

Así lo declaró en entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo, el presidente de la Organización de Papelerías Asociadas del Estado de Hidalgo Joel Baños Mendoza, quien lamentó que el gobernador haya hecho a un lado, una vez más, a ese gremio cuando tuvo la oportunidad de apoyarlo.

Y es que ese sector de la economía esperaba con entusiasmo la operación del programa de útiles escolares mediante vales, debido a que la modalidad de reparto de paquetes con la que este esquema funcionaba desde la administración de Miguel Osorio Chong había lastimado severamente al sector.

Hace 12 años, recordó, operan en la entidad más de 16 mil papelerías, hoy sobreviven 3 mil y “continúan en declive debido a ese tipo de medidas”.

“Esta maniobra demuestra que el gobernador no quiere al comercio de Hidalgo, en específico a los maquiladores de uniformes y papelerías, porque el permite que el dinero que pudiera detonar la economía local se vaya a otro lugar, no deja que se desarrollen y la economía florezca, porque permite este tipo de maniobras a sabiendas de que venía el decreto”, explicó.

En su edición de ayer este diario dio a conocer que a pesar de que el Congreso del estado avaló en sesión celebrada el 3 de marzo que este año que la entrega de útiles y uniformes escolares fuera mediante vales, un día antes el gobierno del estado a través del Instituto Hidalguense de Educación (IHE) emitió las convocatorias de licitaciones públicas nacionales con números IHE-SGAyF-N11-2020 para útiles y IHE-SGAyF-N12-2020 para uniformes.

Del proceso, resultaron ganadores los mismos proveedores que participaron el año pasado, según consta la información disponible.

“Claramente se ve que hicieron ese movimiento para no entrar este año en el decreto, es un gobernador que no respeta la ley, sencillamente”, dijo el presidente.

Recalcó que con ese tipo de acciones, el gobierno estatal “nos están dando con todo; él tenía la oportunidad de demostrar que podía ayudar a que la economía de Hidalgo se detone de otra manera, sin embargo, los recursos que destinen a ese programa se van a ir del estado”.

En ese contexto, dijo, el panorama es tétrico para el sector, puesto que ese factor, aunado a la los efectos negativos de la pandemia, provocará el cierre de unas 700 papelerías en la entidad en próximos meses.

“De alguna manera teníamos la esperanza de los vales, sin embargo, tras estar dos meses cerrados, intentamos abrir un día y de inmediato llegó la Secretaría del Trabajo a decirnos que teníamos que cerrar todo el mes; es decir, no nos permiten trabajar, no nos permiten participar en el programa, nos jugaron chueco, no puede ser que sacarán la licitación un día antes y si de verdad querían ayudar al gremio, este tipo de jugadas no se hacen”, declaró.

A su vez, anticipó un escenario negativo para el sector debido a que no hay claridad sobre el reinicio de actividades, tampoco se sabe si el escenario postpandemia permitiría que se lleve a cabo la Expo Regreso a Clases y no habrá vales de útiles escolares, pero sí muchas deudas por enfrentar.

Aún con todo el escenario en contra, la OPAEH buscará un acercamiento con el gobierno local a fin de ver si aún es posible hacer valer la ley y operar el programa de vales en este ciclo escolar.

“Es decepcionante que el propio gobierno no la respete, pero vamos a buscar el acercamiento con la diputada Lisset, que fue la que lo impulsó; lo que si no podrá el gobernador en enero es obviar el decreto, pero el año que entra para el nivel medio superior debe dar vales por obligación de la ley”, explicó.

Baños Mendoza recalcó que lo acontecido es un golpe muy fuerte, “porque no es apoyar a una sola persona, sino a 3 mil papelerías que generarían 15 mil empleos en una sola temporada y aparte los indirectos”.

“¿La pregunta es qué es lo que hizo el gremio papelero para que el gobierno lo golpee de esta forma?, llevamos años pidiendo esta cuestión (vales de útiles) y un gobernador que tenía la oportunidad de detonar la economía de esa manera, solo hizo oídos sordos a nuestras solicitudes y no quiso ver que ya había un decreto para podernos apoyar”, remarcó.

