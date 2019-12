A un mes de que el presidente de la República Andrés Manuel López o Obrador (AMLO) asumiera el cargo y se vislumbrara un año lleno de cambios radicales para dejar atrás el anterior régimen, el país se volcó ante el desabasto de combustible tras la política de combate al robo de combustible.

Las palabras huachicol y huachicoleros se hicieron más cotidianas, y la medida de cerrar las válvulas de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) generó escasez de combustible en las gasolineras, lo que ocasionó compras de pánico y largas filas de autos; incluso el cierre de varios establecimientos tras la demora de las pipas que abastecían el hidrocarburo.

A pesar de los exhortos realizados por el primer mandatario para evitar esa actividad ilícita, personas dedicadas al robo de combustible desafiaban las medidas del gobierno federal para combatir la “ordeña” de ductos, lo que derivó en una de las tragedias más grande registrada en Hidalgo, cuando el viernes 18 de enero explotó una toma clandestina, que ocasionó la muerte de 137 personas, quienes por desafío, necesidad o curiosidad recolectaban el líquido de una fuga..

4 de enero

Mueren cinco tras balacera en panteón de Tezontepec

Cinco hombres perdieron la vida luego de una balacera ocurrida en el panteón de la localidad Mangas, en Tezontepec de Aldama.

De acuerdo con información oficial, minutos después de las 17 horas del 4 de enero fueron reportadas detonaciones de arma de fuego a través del 911 de emergencias. En llamadas subsecuentes indicaron que en el camposanto había personas lesionadas.

La Policía municipal informó que dos personas resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas al hospital integral de Cinta Larga, donde posteriormente una de ellas falleció. Asimismo, confirmaron el hallazgo de cuatro personas sin vida en el lugar.

6 de enero

Roma hace historia con dos Globos de Oro

En la edición 76 de la ceremonia de los Globos de Oro que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, México brilló al llevarse dos estatuillas con Roma, que se alzó como mejor película en lengua extranjera y le dio su segundo galardón de ese tipo a Alfonso Cuarón como mejor director.

Sesenta años después, una cinta mexicana volvió a ganar en esa categoría, la última vez que eso sucedió fue en 1957 cuando Tizoc, de Ismael Rodríguez, protagonizada por Pedro Infante y María Félix, fue distinguida con la presea.

Mientras que el 22 de enero, Roma logró 10 nominaciones a los premios Oscar, de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, convirtiéndose en la primera cinta en español en ser considerada en la categoría de mejor película.

7 de enero

Núñez Soto, implicado en desvío millonario

El exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto figuró entre los implicados en un presunto desvío de 17 mil millones de pesos de recursos que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México tenía destinados para la edificación del aeropuerto internacional en Texcoco, dio a conocer una investigación publicada en un diario nacional.

9 de enero

Cierre de gasolineras y compras de pánico

Estaciones de servicio estuvieron hasta dos días sin trabajar por esperar las pipas para surtirse

El presidente de la Unión Global de Gasolineros en Hidalgo Raúl López Manjarrez aseguró que el problema de desabasto de hidrocarburo en la entidad alcanzó dimensiones críticas, pues la totalidad de las 230 estaciones de servicio que son abastecidas de la terminal de almacenamiento y reparto de Pachuca tuvieron que cerrar hasta por tres días ante la falta de combustible.

Manifestó que las unidades enviadas a cargar estaban varadas en la refinería de Tula, por lo que no descartó que el problema se agravaría debido a que su regreso a las estaciones de servicio se prolongó hasta por más de un día.

Ante el desabasto de gasolina que enfrentaban algunas estaciones de servicio en varios estados de la República, entre ellos Hidalgo, empresarios del ramo reportaron pérdidas de hasta 200 mil pesos diarios.

Solicita gobernador esperar resultados de plan

Tras la medida implementada por el gobierno federal para el combate al robo de hidrocarburo, el mandatario estatal Omar Fayad consideró que era necesario esperar resultados de las acciones y reconoció que en Hidalgo comenzó la preocupación ante el desabasto.

Ante esa situación, el delegado federal en la entidad Abraham Mendoza pidió a la población tener paciencia y comentó que era extraño que algunas gasolineras se exhibieran por carecer de combustible, ya que destacó que esos distribuidores no se surten de un día para otro, pues deben hacerlo de manera planificada

13 de enero

Capilla Sixtina abre sus puertas a Hidalgo

En Pachuca fue inaugurada la réplica de la Capilla Sixtina, en donde hidalguenses y visitantes foráneos tuvieron la oportunidad de observar la obra de Miguel Ángel Buonarroti, considerada la más representativa de una época que cambió al mundo.

16 de enero

Avalan creación de Guardia Nacional

Con 362 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones, los integrantes de la Cámara de Diputados avalaron en lo general la creación de la Guardia Nacional (GN). “¡Damos pasos firmes rumbo a la paz y la desmilitarización del país!”, escribieron en Twitter diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

18 de enero

Eligen a Gertz Manero como fiscal

El Senado eligió a Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República para un periodo de nueve años; el aval se dio con 91 votos a favor, mientras que Bernardo Bátiz obtuvo nueve y Verónica de Gyves, cero.

18 de enero

Muerte, humo y desolación en Tlahuelilpan

A la fecha suman 137 fallecidos

Muerte, humo y desolación fue el resultado de la rapiña de combustible derivada de una toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) localizado en la localidad San Primitivo, en Tlahuelilpan.

Alrededor de las 17 horas de aquel viernes 18, servicios de emergencia detectaron la fuga, mientras en el lugar decenas de personas robaban combustible como si se tratara de un juego, pues incluso realizaban bromas.

Elementos del Ejército y de la Policía federal arribaron al lugar y pidieron a la población alejarse, pero fueron ignorados. Más tarde, tras una explosión había cuerpos calcinados, personas envueltas en llamas que intentaron correr y otras que gritaban desesperadamente.

Decenas de ambulancias, bomberos y rescatistas arribaron al lugar, sin embargo, fueron insuficientes ante la magnitud de la tragedia, además de que los hospitales no se dieron abasto.

La madrugada del 19 de enero, junto con el gobernador Omar Fayad y el director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Octavio Romero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo ofreció una conferencia de prensa tras sofocarse el incendio cerca de las cero horas

El presidente Andrés Manuel López Obrador arribó a Tlahuelilpan la madrugada después del incendio e ingresó a una reunión con las autoridades del centro de control, donde ordenó atender a heridos y apoyar a familiares de las víctimas

24 de enero

Corrupción provoca falta de medicamentos: AMLO

A parte del robo de hidrocarburo que afecta a la población existe otro problema derivado de la corrupción, que es el deficiente sistema de salud por la falta de medicamentos debido al hurto del recurso, no solo en Hidalgo, sino en todo México, “ese es otro huachicol que tenemos que resolver”, puntualizó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la presentación y entrega de programas integrales de bienestar en Tulancingo, el mandatario federal comentó que existe mala atención médica no solo en Hidalgo, sino en todo el país, por lo que se necesita “arreglar el grave problema de lo mal que está el sistema de salud, porque no hay médicos en los centros de salud y en los hospitales, y no hay medicamentos”.

Comentó que el Seguro popular “ni es seguro, ni es popular. Debe haber un sistema de salud que garantice el derecho del pueblo a la salud como está establecido en el artículo cuarto de la Constitución, atención médica y medicamentos gratuitos, en todos los niveles de atención, centros de salud, hospitales y de especialización”.

El Ejecutivo federal informó que para la compra de medicinas el gobierno gastaba 80 mil millones de pesos, recurso que era robado, por lo que debía resolverse el problema de la corrupción

AMLO pidió a la población tener confianza y su colaboración para convencer a los que por necesidad se dedicaban a la “ordeña” de los ductos, para que ingresaran a los programas federales y dejaran esas prácticas

29 de enero

Penchyna percibía $700 mil mensuales en Infonavit

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el extitular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) David Penchyna Grub ganaba 700 mil pesos mensuales, siendo uno de los tantos casos del gobierno anterior “faraónico, de lujos, de gastos superfluos e improductivos”.

