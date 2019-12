El mexicano Rodrigo Prieto figura en la categoría a mejor fotografía por The irishman

Pachuca.- La cinta The irishman encabeza con 14 las nominaciones a los Critics Choice Award, premio concedido por la Broadcast Film Critics Association; destacan entre ellas, la de mejor fotografía para el mexicano Rodrigo Prieto.

Ayer fueron dadas a conocer las nominaciones a los premios que reconocen la excelencia en logros cinematográficos, The irishman aparece en las categorías de mejor película, mejor director (Martin Scorsese) mejor actor (Robert De Niro) y mejor actor de reparto (Al Pacino y Joe Pesci).

Asimismo, aspira a mejor dirección, guion adaptado, reparto, maquillaje, vestuario, efectos especiales, montaje, dirección artística, banda sonora y fotografía para Rodrigo Prieto, quien ya trabajó antes para Scorsese en Silence, por la que fue nominado al Oscar en 2017.

A The irishman le sigue Once upon a time… in Hollywood, película de Quentin Tarantino que sumó 12 nominaciones en total; otras nominaciones que también se perfilan a la antesala del Oscar son Marraige story, Uncut gems, JoJo rabbit, The lighthouse, Parasite y Joker.

La actriz Scarlett Johansson obtuvo dos nominaciones en las categorías de mejor actriz y mejor actriz secundaria por Marriage story y JoJo rabbit, respectivamente; destaca también Parasite de Bong Joon Ho, que además de estar en la categoría de mejor película, también contiende como mejor largometraje de habla no inglesa.

La ceremonia de premiación de la edición número 25 de los Critics Choice Awards será el 12 de enero; hoy serán reveladas las nominaciones a los Globos de Oro, galardones que abren la temporada del próximo año.

