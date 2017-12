Revelan elenco del festival Pa’l Norte 2018

Ciudad de México.-

El festival Pa’l Norte 2018 dio a conocer ayer el cartel oficial de los artistas que estarán presentes para la séptima edición, que será desarrollada el 20 y 21 de abril en el Parque Fundidora.

El line up para 2018 lo encabezan la banda británica Muse, que hará su estreno en ese tipo de festivales en la ciudad de Monterrey, y la banda Queens of the Stone Age.

Otros artistas que estarán presentes son Zoé, Enrique Bunbury, Justice y Franz Ferdinand, Richard Ashcroft, Molotov, Los Auténticos Decadentes, Fobia, Panteón Rococó, Natalia Lafourcade, Morat, Band of Horses, Don Diablo, Cheat Codes, Farruko, DLD, Enjambre, Sebastián Yarta, División Minúscula, Gondwana, El Gran Silencio, Nothing But Thieves, Miranda, Bersuit Vergarabat, Mike Perry, Gryffin, Autograf, Camilo VII, Monsieur Perine, Zona Ganjah, Jillionaire, SNBRN, Rey Pila, Los de Abajo, Jonaz, Costera, Paté de Fuá, Elsa y el Mar, Volován, The Knocks, Lauren Lane, La Vida Boheme, Izal, Sabino y Ghetto Kids, además de otras propuestas musicales y los esperados artistas sorpresa, que se han convertido en toda una tradición y una referencia del Pa’l Norte en cada edición.

Pa’l Norte combina una extensa variedad de géneros musicales con los exponentes más destacados de la escena internacional, además de una gran oferta de atracciones alternas dentro de las locaciones que ofrece el Parque Fundidora, desde escenarios con propuestas emergentes.

El festival Pa’l Norte se realiza desde 2012 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, durante dos días y se ha posicionado como uno de eventos más importantes en el país; la venta de boletos comienza mañana a las 11 horas en la fase uno.

El line up

