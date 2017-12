Pachuca.-

El síndico jurídico del ayuntamiento de Pachuca Francisco Carreño Romero declaró que la alcaldía capitalina le pidió hasta el domingo, ya vencido el plazo, que ratificara la denuncia contra Óscar el Perro Pelcastre, y no el viernes como refirió la presidencia; mientras que el líder comerciante interpuso una queja ante Derechos Humanos por la detención “ilegal”.

En conferencia de prensa Carreño Romero abundó que el secretario general le llamó a punto de vencer el plazo de 48 horas que da la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), y que solamente le pidieron que acreditara la propiedad de una patrulla, misma que no le dieron elementos para demostrarlo, lo que desembocó en la liberación del líder de la Foideh.

El síndico abundó que lo citaron a las 15:30 horas para ratificar la denuncia, sin embargo, el plazo venció a las 15:10, lo que abonó a no acreditar las querellas.

Carreño Romero explicó además que contrario a la versión de la alcaldía, Yolanda Tellería Beltrán sí podía interponer la denuncia a nombre del ayuntamiento, pues durante el fin de semana no estuvo en Pachuca; sin embargo dijo que avisó para que pudieran asignar a otra persona.

En ese sentido dijo el síndico que no es responsabilidad de la procuraduría la liberación del Perro, sino de la alcaldesa Yolanda Tellería, quien buscó inculparlo para sacarle la responsabilidad y a quien le ha temblado la mano en casos como estos, lo que demuestra la incapacidad de la edila para gobernar la ciudad.

Los Whatsapp al síndico

En ese sentido, este diario recibió capturas de pantalla de la conversación entre el director jurídico Carlos Montiel y Carreño Romero, que refieren que trataron de localizar a este último desde la noche del viernes, a lo que él respondió que estaba fuera de la ciudad y regresaba hasta el lunes.

El Perro denuncia secuestro

Ayer Óscar el Perro Pelcastre interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) donde afirmó que la detención del viernes por parte de elementos de la Policía municipal fue ilegal y más bien se trató de un secuestro.

En ese sentido, dijo que lo golpearon a él y su familia, entre ellos su esposa y su hijo de un año; además que luego de subirlo a la patrulla los uniformados “lo trajeron dando vueltas” y más tarde quisieron inculparlo por más delitos.

El líder comerciante abundó que la detención se originó a raíz de los convenios entre comerciantes y autoridades, que estos últimos quieren acabar, como en el caso de Mineral de la Reforma con César Lemus a quien denunciaron penalmente.

“No cometí ningún delito, lo único que hice fue defender a mi gente, gente de bajos recursos”, declaró Pelcastre.

