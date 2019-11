El documento entró en vigor hace casi seis meses; el regidor Isaac Gómez será el encargado de efectuar el proceso de inspección

Tulancingo.- A casi seis meses de que entrara en vigor el reglamento de mercados municipales, el regidor Isaac Gómez Villegas, presidente de la comisión respectiva dentro del ayuntamiento de Tulancingo, revisará hasta dónde y cómo han sido cumplidas sus normativas.

Algunos aspectos que analizará son limpieza y ordenamiento de tarimas y locales, pago de cuotas, retiro de material peligroso, arreglo de áreas de riesgo, cuidado de instalaciones eléctricas, entre otros.

Además, adelantó que solicitará un informe sobre la operatividad de los mercados Gilberto Gómez Carbajal y Benito Juárez, ubicados en la zona centro de la ciudad, así como el Solidaridad, en la colonia Guadalupe.

Asimismo, explicó que tras la revisión visual analizará el informe que presente la dirección municipal de mercados y centros de abasto, así como a la secretaría local de servicios públicos municipales, de la que depende directamente.

Al respecto, el munícipe externó que no basta con tener un reglamento validado, sino que debe revisarse que realmente sea cumplido. Agregó que ya no hay pretextos para no hacer o dejar de hacer acciones para el mejoramiento en el funcionamiento de esos centros comerciales, “pues ya existe la norma, el reglamento que señala puntualmente lo que no se puede hacer o está prohibido, así como lo que sí está autorizado bajo los mecanismos legales”.

Finamente, anticipó que el proceso de revisión será de forma respetuosa, aunque anticipó que enfatizará en que los responsables del tema revisen y en su caso corrijan los aspectos que no estén cumpliendo.

Documento no contempla otros comercios

El regidor Isaac Gómez Villegas anticipó que actualmente trabajan en un instrumento general que regule la actividad comercial total en Tulancingo, pues reconoció que el actual reglamento de mercados municipales no contempla otros centros de abasto popular, como la central de abasto Pifsal.

Con ambos documentos, explicó, tendrán las actividades comerciales reguladas de forma completa e integral.

Comentarios