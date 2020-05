Pachuca.- Las actividades de la presidencia de la República son consideradas como esenciales, por lo que evalúan que Andrés Manuel López Obrador en su cargo, reactive su agenda, esto con el fin de sostener y no detener más la balanza económica, dijo Hugo López – Gatell, sub secretario de prevención y promoción de la salud.



Luego de que AMLO anunciara la posibilidad de continuar la gira de trabajo en Cancún y otros lugares, los medios de comunicación nacionales cuestionaron si este es algún privilegio.



El funcionario de la Secretaria de Salud dijo que no existen ni privilegio, ni protección para el jefe del ejecutivo nacional; no obstante, debido a que la economía nacional ya no puede detenerse evalúan que continúen con la supervisión de algunos proyectos.



Aunque no se ha confirmado, el presidente podría retomar algunos recorridos por el país con reuniones de no más de 40 personas y en lugares específicos. Por lo que no serán eventos masivos.



Será este jueves en una reunión con especialistas y personal técnico cuando determinen si hay luz verde para el presidente

Comentarios