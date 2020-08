Ricardo Baptista nada que ocultar

JORGE ROMERO Y CARLOS SEVILLA

Pachuca.- “Soy austero, no me llevaré nada a la tumba”, así breve, de buen talante, Ricardo Raúl Baptista González habla de sus experiencias en política y reafirma: “En mi conciencia no hay nada que me reproche algún recurso mal habido. Soy hombre de trabajo y de ideales”.

Acepta que tiene una afición desde su juventud: “Me gusta viajar. He estado en 43 países, a Cuba he ido 30 veces y alguna vez estuve en Moscú, donde ayudé a que se instalara una filial del restaurante mexicano Santa Anita, de la que fui gerente en mi país. Fui a Egipto, pero les confieso: no me subí a un camello”.

A la pregunta de cómo ha conformado su patrimonio, dice: “¿Bienes? En Tula viví en la casa de mis padres; después, la mía, mía, la construí hace 25 años… Ah, y súmenle un departamento de hace 36 años en la Ciudad de México, donde también estudié y trabajé”.

Su instrucción primaria la cursó en Tula, en donde nació.

“Estuve en tres planteles. Venustiano Carranza, Teresa Martínez y Benito Juárez”. Sonríe y acota: “Era inquieto. Secundaria en la Tollán y a los 14 años le anuncié a mi familia que me iría a la capital del país, a trabajar y estudiar. Era 1968. Ya me tocó el final del movimiento estudiantil tan lamentablemente recordado”.

No se soslaya: “El conflicto me impactó. Fue terrible”.

Pertenece a la generación 1974-1979 de la Escuela Superior de Economía, en el Politécnico. También cursó una carrera de contaduría, hoy técnica, en la vocacional en La Ciudadela. “Ahí me distinguía: puro 10”.

A los 66 años es de memoria avispada.

Siempre de izquierda

“Iba y venía a Tula. Desde joven me interesé por la política. Recuerdo que Luis Echeverría legalizó el Partido Comunista. Soy de quienes consideran que se hace el cambio por las urnas.

“Siempre en la izquierda. Milité en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y luego en el Partido Mexicano Socialista (PMS).”

Se echa ligeramente hacia atrás para ponerse cómodo. No hay respaldo. Pide un café y dice a sus interlocutores que en un momentito, porque se antoja, se pedirá algo sólido, apetitoso.

Retoma el hilo de esos ayeres: “El PRD nace en 1989 y el PMS le dona su registro. Fui de los fundadores hasta que hace pocos años renuncié. No coincidía con el profesor José Guadarrama. Enfrentamos diferencias ideológicas y políticas.

“Morena lo fundamos entre 2005 y 2006, pero se legalizó hasta 2014. Se crea el movimiento. A López Obrador ya lo conocía, estuvo en mi toma de protesta como alcalde de Tula en 1997. Asistieron igualmente Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas.”

Baptista fue alcalde hasta el año 2000. Años después, diputado local, esto en 2018 y ahora candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para encabezar nuevamente el ayuntamiento de su natal Tula.

“He ido a siete campañas electorales, siempre, en algunas, muy cerca de poder ganar.”

La invitación de Núñez

¿Alguna vez la intención de estar en otro partido? Se le inquiere y revira: “No, solo los que enumeré y preciso: nunca fui priista. Manuel Ángel Núñez me invitó y le dije que no, pero que entendía su propósito de gobernar por el bien de Hidalgo”.

Desliza que es amigo de Alejandro Encinas: “Muchas cosas en común. Es franco y a la vez amistoso.

“En estos aconteceres se conoce a mucha gente y con algunos se fincan sólidas relaciones.”

Traslada la conversación a Hidalgo. Escueto, revela: “Con Simón Vargas, secretario de Gobierno, ninguna relación cercana. Somos de puntos opuestos”.

De cara a las elecciones municipales del 18 de octubre, avizora buenos resultados para los candidatos de Morena: “Hay fortaleza del propio gobierno de la República.

“Se advierte un debilitamiento del PRI y PAN, promotores de la corrupción. Se acostumbraban apoyos particulares. Lo que hemos visto las últimas semanas rebasa lo previsible.”

Al comentarle que la popularidad de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha decrecido en algunos sectores, de acuerdo con varias encuestas, no discrepa abiertamente ni se irrita.

Gobernar desgasta

“Gobernar tiene su desgaste natural, pero no es un desplome ni mucho menos. Sigue arriba. La gente lo escucha y lo sigue. Es un mandatario muy diferente a sus antecesores.”

Desglosa la presencia política de Morena por hidalguenses: “Dos senadores, diputados federales y 17 diputados locales.

“Sí, reconozco que nos ha afectado la falta de un presidente estatal en el partido; o un delegado.”

Hace una semblanza del gobernador Fayad: “Es político nato, con mucha capacidad. Me permitiría observar que está hecho a la vieja escuela del PRI. Realiza obras, algunas faraónicas como las que lleva a cabo en Pachuca y ha olvidado a las pequeñas comunidades. Existen 50 en Ixmiquilpan que no tienen agua.

“Es la administración que ha tenido más recursos. De 2018 a 2019 se dio luz verde a un incremento presupuestal del 7.6 por ciento y en este 2020 se ejercen 50 mil 242 millones.

“La obra pública no reduce la desigualdad. En nuestro estado no ha llegado la 4T. La democracia no existe todavía pese al triunfo de AMLO; sigue el control de partidos. Las obras no tienen proyecto ejecutivo.”

Cuenta que ha sufrido tres accidentes vehiculares.

¿Atentados? Se le pregunta: “No lo sé, no podría confirmarlo. Usaba una camioneta de la Cámara, una Amarok, de pronto no respondieron los frenos. Mecánicos confirmaron que le habían aflojado el tubo del líquido de frenos.

“Otro: entrando a Tula, iba en un Ibiza y me quiso embestir, así, de pronto, un Mustang negro con vidrios polarizados. Me acompañaban mi esposa, Aurelia, y mi hija Daniela. Por fortuna solo fue la impresión.

“También entre esos dos hechos, otro, con problemas en los frenos. Nos dimos cuenta a tiempo.”

En su familia tiene tres hijos, dos varones mayores y la joven Daniela.

Pide otro poquito de café; rechaza la invitación de un cigarrillo. Se asoma la tarde pero sin amenazas de lluvia.

Separación de poderes

“Miren”, expresa, animado, sin presiones de reloj y sigue “nunca he confrontado al gobernador, pero entiendo que no es partidario de la separación de poderes. Tengo más de 25 años de conocerlo. Desde que era procurador estatal y yo alcalde.

“Quizá pretendió someterme, pero no hubo tal. Hice efectiva la separación de poderes. Estábamos en un pleno y se registró una invasión, en la Cámara, de priistas. Tuvieron que intervenir a nombre del presidente AMLO Julio Scherer y Zoé Robledo para que se nos regresara la junta de gobierno.

“Hubo una terna para presidirla y salí yo.

“Quiero ratificarles que somos parte de un proyecto de seis años. La primera etapa, 2018, ser número uno en las elecciones por la presidencia. Después, segunda, ganar alcaldías. En 2021 ser primeros en las intermedias, con mayoría de legisladores federales. Y en el 2022, gubernaturas, para culminar con AMLO la 4T.”

Baptista da cuenta de que es realista en su entorno humano. Mira a los reporteros y se vuelve profundamente serio y convincente.

La política, absorbente

“La lucha política nos ha llevado a que algunos nos alejemos de nuestras parejas. Eso es un grave error, porque la familia, la unión en el hogar debe conservarse. Solo que de pronto, como un oleaje que nos atrapa, nos vamos distanciando. Y en muchas ocasiones sin posibilidades de un retorno conciliatorio.

“Hay tiempos de reflexión, pero a veces los dejamos escapar porque la política, lo reitero, nos atrapa.

“A la par de eso, quiero insistir, con la verdad y mirando de frente: nunca he vivido de la política. Siempre he trabajado y atendido mis requerimientos particulares de mi sueldo. Nadie, ratifico, podría demostrar lo contrario.”

La UAEH, ejemplo

Mantiene un profundo respeto, lo comenta, por lo que se ha logrado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

“Tenemos una casa de estudios de alta calidad rankeada a nivel nacional e internacional. Es un faro de luz dentro de la oscuridad. Se ha sabido conseguir recursos para investigación, infraestructura y posicionamiento en el estado, particularmente en 20 municipios.

“No puede depender, por su crecimiento sostenido, de las aportaciones federales y estatales. Alberga a más de 60 mil jóvenes y su base académica es de casi 5 mil docentes.

“El fundamento es la creación de sus propias empresas, en un sistema de negocios claro y ejemplar, sí, ejemplar para otras instituciones de educación superior en el país. Hemos sabido de algunas que difícilmente sufragan sus gastos, que no es el caso de la UAEH.

“Hay un liderazgo interno de miras claras. Me refiero a Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato Universitario, que ha consolidado a la institución y ha impulsado la transformación de Hidalgo.

“Tiene experiencia en política, ha incursionado y eso para nada es criticable porque aporta sus experiencias en bien de la Autónoma.

“Se advierte una tendencia de llegar a la privatización de algunas universidades, pero esa no aparece, para nada en la UAEH, y en lo particular satisface, enorgullece.

“Fungí como subdirector administrativo dos años en Tlahuelilpan.

“Los Sosa son mis amigos en un proyecto coincidente. A cada rato, a veces hasta diario, me pegan. Al igual que a Gerardo Sosa.”

Más comunicativo, en confianza, Ricardo Baptista, cita:

No soy un “chapulín”

“Soy persona afortunada. Tengo un cargo gracias a AMLO. Siempre ha confiado en mí. Sabe que no soy un ‘chapulín’. He transitado por la política de izquierda.

“AMLO me dijo el 9 de abril de 1997: ‘Te vas a quedar aquí’.”

De entre sus apuntes mentales de su accionar político, refiere: “Llegué a hablar con Santiago Nieto Castillo, hoy responsable de la unidad de inteligencia financiera de Hacienda. Era magistrado presidente de la quinta circunscripción plurinominal con sede en Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue cuando impugné a Ramón Ramírez, quien fue diputado federal”.

De los congelamientos de cuentas en la máxima casa de estudios de la entidad apunta que esto no viene de Hidalgo, sino de Estados Unidos (EU).

¿Sus posibilidades para ser presidente municipal de Tula? Se le inquiere y contesta: “Campaña para ganar en 40 días, aunque llevo meses insistiendo en que se posponga la elección ante la amenaza del Covid-19. Serán, globales, 3 mil 700 casillas con un presidente, un secretario y dos escrutadores. 11 partidos deberán tener dos representantes por casilla, o sea, en total 7 mil 400. Votantes de la tercera edad expuestos.

“Creo que debía considerarse un semáforo en verde, pero como se advierte, posiblemente solo alcancemos el naranja.”

