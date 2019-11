Personaje interesante, temperamental y caótico que ha servido de inspiración a grandes guitarristas; su legado musical encierra muchas corrientes, así como sus riffs, con los que pasó a la historia.

Richard Hugh Blackmore o Ritchie Blackmore nació el 14 de abril de 1945 en Weston-super-Mare, Inglaterra; el segundo de dos hijos. Su padre trabajaba en la industria de la aviación y su madre en el hogar; cuando tenía dos años su familia emigró a Heston por cuestiones laborales. A temprana edad escuchaba a Bill Haley, Elvis Presley, Duan Eddy y Buddy Holly, entre otros de esa época, que fueron sus primeras influencias musicales. A los 11 años recibió de su padre una guitarra acústica, motivándolo a que por casi un año tomara clases de música clásica, con lo que adquirió cierta formación. A los 13 años formó su primera banda: Grupo Menor de 21’s Skiffle. A los 14 años su padre le obsequió otra guitarra, esta vez eléctrica. En 1960, respecto de la escuela, sus calificaciones eran cada vez más malas, aunque demostró ciertas destrezas en los deportes; desertó para trabajar como aprendiz de técnico en radio; ese año tomó clases con el guitarrista de sesión Big Jim Sullivan, integrándose en distintas bandas de rock and roll. Después se constituyó con The Outlaws.

En 1963 empezó su carrera como músico de sesión a lado de grupos y cantantes de pop rock de la época. En 1967 formó parte del grupo psicodélico Carrusel, que después se convirtió en una de las mejores bandas de hard rock que reclutaba a Jon Lord, Ian Paice, Rod Evans y Nick Simper, ya con ellos, en 1968, sugirió el cambio de nombre del grupo por Deep Purple (DP), o Morado Profundo, permaneciendo hasta 1975, cuando los abandonó, dejando un legado de nueve discos oficiales en estudio y cinco en directo.

En 1972, de forma paralela a DP, colaboró en el disco de Lord Sutch Las manos de Jack el destripador. Ya había empezado un proyecto solista de hard rock y heavy metal que en un principio mezclaba música y letras épicas con el sonido del metal neoclásico, llamado Rainbow, con miembros de la banda ELF, en la que cantaba Ronnie James Dio, con quien permaneció hasta 1978, siendo la mancuerna de Blackmore en la composición.

En 1976 se unió al grupo el baterista Cozy Powell, que dio un sonido más contundente y agresivo; para 1979 se alineó Roger Glober, ex-DP, invitado por Blackmore para que también lo apoyara en la dirección de la banda tras haber perdido la orientación del grupo. En 1980 realizaron una exitosa presentación en el Castle Domington Monsters of Rock. Sus últimos conciertos con Arcoíris fueron en marzo de 1984, en el Budokan de Tokio, teniendo un triunfo decisivo; en el último concierto se acompañaron de la orquesta filarmónica de Japón.

De 1975 a 1983 grabó ocho discos oficiales en estudio y uno en directo. Para estos días se estaba reestructurando Deep Purple con su Mark II, integrándose después de ocho años de permanecer separados; para abril realizarían su primera presentación. En 1989, a pesar de la tregua de egos entre Blackmore y Ian Gillan, llegó a su punto culminante, ocasionando la salida de este último. En 1992, el éxito de DP era medianamente bueno, pero la discográfica quería que Gillan nuevamente estuviera en la alineación, accediendo a reintegrarlo, aunque no cesaron las tensiones internas. En 1993 salió a la venta su nuevo álbum, embarcándolos en una gira mundial, en la que aprovecharon para celebrar su 25 aniversario; a la mitad de esta, Blackmore fastidiado de los conflictos, los abandonó, siendo sustituido de emergencia por Joe Satriani, con quien concluyen sus compromisos.

De 1984 a 1993 grabó cuatro discos oficiales en estudio y uno en directo. De nuevo en plan solista rehabilita temporalmente Rainbow, y de 1995 a 1997 grabó un disco oficial. En 1997, Blackmore inició un proyecto de música folk retornante, en compañía de la cantante americana Candice Night y su actual esposa, llamado Blackmore’s Night, denotando su gusto por los estilos de la edad media y el renacimiento, presentándose en ferias medievales, castillos y lugares pequeños para interpretar su música, siendo un proyecto interesante y totalmente libre de ambiciones comerciales. De esa unión ha grabado de manera oficial nueve discos en estudio y tres en directo. Actualmente, a sus 74 años, continúa con nuevos proyectos, así como el haber reorganizado de nueva cuenta en 2015 a Rainbow, mismo que se concretó después de un descanso prolongado, que tendría en su alineación al cantante chileno Ronnie Romero, el tecladista de origen sueco Jens Johansson, el bajista Bob Nouveau y el baterista David Keith, este último parte de Blackmore’s Night, con los que ha tocado una serie de conciertos bajo el nombre de Ritchie Blackmore’s Rainbow.

La banda participó en varios espectáculos, que los llevó a ser los estelares en el famoso Festival de Alemania: Monsters of Rock. No obstante de haber dicho Blackmore anteriormente que no lanzarían nueva música, luego admitió que habían escrito nuevo material, que en lugar de un álbum completo, probablemente solo se lanzaría como sencillos, sin que se tenga noticias de este material en el mercado. En 2017 la banda se embarcó en una gira de cuatro fechas por el Reino Unido y lanzó ese mismo año Live in Birmingham de 2016, que contiene material clásico de Deep Purple y, por supuesto, de la primera etapa de Rainbow, siendo criticado por algunos excompañeros. En ese año aún continuó con algunas presentaciones, llevando muy en alto el nombre de Rainbow argumentando que: “Es la mejor alineación que ha tenido”

En el número especial de la revista Rolling Stone “Los 100 guitarristas más grandes”, de noviembre de 2011, le posicionaron en el número 50, y el legendario guitarrista hace referencia de que: “Encontró el blues desmedidamente limitante, y la clásica demasiado disciplinada”, exteriorizando: “Siempre me he quedado atrapado en la tierra de un musical de nadie”.

Hasta la próxima. Recuerden, es solo rock and roll, pero nos gusta.

Comentarios