Roban camioneta durante protesta de “comandantes” ciudadanos

Ixmiquilpan.-

Apenas estaban tomando protesta los comandantes de las brigadas de ciudadanos vigilantes en Ixmiquilpan, cuando a unos metros se efectuó el robo de una camioneta, lo que dejó al descubierto la vulnerabilidad en que viven los habitantes de ese municipio.

Como se anunció anteriormente, ayer se formaron las brigadas ciudadanas, sin embargo los pueblos no se desbordaron en apoyo al presidente municipal Pascual Charrez, como este indicó que sucedería al señalar que miles de habitantes de Ixmiquilpan le declararían la guerra a la delincuencia.

En el evento solo rindieron protesta 10 “comandantes”, quienes representan a diversas comunidades, cuyos nombres no fueron especificados.

En su momento, el edil afirmó que al menos 30 delegados apoyaban su propuesta, que pretendía que ciudadanos salieran a las calles a defenderse. Ayer marcharon menos de 200 personas, en su mayoría horticultores, sector que se ha caracterizado por apoyar al edil; el director de reglamentos y espectáculos forma parte de ese grupo.

Luego que la semana pasada el edil anunció que en Ixmiquilpan los ciudadanos combatirían a la delincuencia, diversos sectores de la población se pronunciaron en contra y la asamblea municipal exhortó al alcalde a no encabezar esa propuesta, así como dejar de usar las patrullas en beneficio personal, pues esta ha sido una de las causas de que la seguridad municipal se distraiga.

Los “comandantes” y sus brigadas se dedicarán a vigilar principalmente el primer cuadro de la ciudad; según mencionó el edil.

No se informó con qué tipo de adiestramiento o entrenamiento contarán las brigadas.

Los comandantes fueron dotados de un radio de comunicación y un chaleco blindado, no estarán armados y, de acuerdo con el alcalde, los ciudadanos vigilantes protegerán la integridad física y patrimonial de los ixmiquilpenses.

Ese grupo de seguridad será un refuerzo de la Policía municipal, pues a los integrantes les entregaron un gafete con las firmas del presidente y secretario municipal.

Según el edil, en un mes nombrará a otras 10 brigadas y reiteró que estas únicamente combatirán los cuatro delitos mencionados.

El ayuntamiento indicó que con esas acciones se da un paso en el combate a la delincuencia, así como para erradicar los abusos.

Para analizar

En el evento solo rindieron protesta 10 “comandantes”, quienes representan a diversas comunidades, cuyos nombres no fueron especificados

Comentarios