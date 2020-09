Robofest Latinoamérica entrega trofeos a ganadores garza

Pachuca.- Estudiantes de las preparatorias uno y tres, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fueron reconocidos como ganadores del torneo a nivel Latinoamérica del Robofest, un festival de competencias y eventos con aparatos autónomos donde los participantes ponen en práctica conocimientos y habilidades.

Mediante una ceremonia realizada en el Centro de Negocios Universidad, el director del Robofest Latinoamérica Ramiro Marrero Quintana entregó los trofeos a los equipos, al tiempo que agradeció a la máxima casa de estudios de la entidad por dar cobijo al certamen y permitir que los representativos mexicanos compitieran desde sus instalaciones en la fase internacional.

Agregó que el alumnado garza ha participado destacadamente, por lo que reconoció el apoyo que ofrece la Autónoma a su comunidad para impulsarla en la creación de proyectos innovadores que resuelven problemáticas sociales desde bachillerato.

Posteriormente, cedió los laureles al primero, segundo y tercer lugar, quienes actualmente representan a México y al resto del continente en el Robofest World Championship 2020.

En representación del rector Adolfo Pontigo Loyola, el coordinador de la división de investigación, desarrollo e innovación Orlando Ávila Pozos recibió un reconocimiento y trofeo para la UAEH por el sostén dado durante la competencia latinoamericana y mundial. El funcionario universitario agradeció la distinción e invitó a los triunfadores a perseguir sus sueños y cumplir sus objetivos.

En su oportunidad, Aldo Sánchez Cano, del quinto semestre de la Prepa tres, efectuó un recuento del esfuerzo emprendido desde su primera colaboración en el mundial del Robofest en 2019 y aprovechó la oportunidad para agradecer a las autoridades garza por promover la intervención en eventos de calidad internacional como este.

Durante la ceremonia estuvo presente la diputada federal Marivel Solís Barrera, presidenta de la comisión de ciencia, tecnología e innovación de la 64 Legislatura del Congreso de la Unión, quien destacó la importancia de impulsar la creatividad y desarrollo científico. “Mis felicitaciones a todos. Juntos podemos lograr que Hidalgo y México tengan un mejor porvenir”, expresó.

Cabe mencionar que de la Preparatoria tres recibieron trofeo el conjunto Nikté, primer lugar de la categoría robomed senior; así como Itzamná y Axolotl, primer y tercer puesto, respectivamente, de bottle sumo junior. También fue laureado al representativo Arabots del Estado de México, primer sitio de robomed college; por parte de la escuela Etronic de Pachuca se entregó reconoció el primer lugar de exhibition junior a MET, así como el primer podio de bottle sumo junior a MOSH. El segundo lugar en la variante bottle sumo junior lo recibió T.A.C.O.S., de Cenipad Atlacomulco, en el Edomex.

Certamen mundial Desde las instalaciones de la Autónoma de Hidalgo, sede para los contendientes latinoamericanos, continuó el Robofest World Championship 2020 el 25 y 26 del presente con las categorías bottle sumo junior y senior.

El viernes, MOSH y Legos de la Justicia representaron al país en la variante bottle sumo junior. Mientras que ayer los conjuntos de la UAEH Itzamná y Axolotl, así como T.A.C.O.S. del Cenipad, se enfrentaron a países como India, Taiwán, Estados Unidos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Durante el choque, los participantes cumplieron dos pruebas: la primera en un reto secreto donde los representativos tuvieron que programar en 20 minutos a su aparato para ejecutar una determinada tarea impuesta por los organizadores. El último desafío residió en dos rondas de lucha, donde los gladiadores autómatas fueron programados para sacar de su cuadrilátero dos botellas colocadas en diferentes puntos de la arena, con un límite de tiempo de dos minutos.

