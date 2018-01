De 2016 a 2017, la cifra de denuncias por hurto dentro de las instalaciones del Complejo Deportivo Revolución Mexicana tuvo un incremento de 500 por ciento, pues pasó de dos a 10. En tanto, los reportes por robos a/de vehículos aparecieron el año pasado y la Secretaría de Seguridad Pública estatal atendió dos casos, cuando en 2016 no se presentó incidencia por ese delito, de acuerdo con solicitudes de información realizadas por este medio.

En 2016, el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), encargado de administrar el CDRM, destinó más de 30 por ciento del total recaudado por concepto de inscripción a la seguridad interna del complejo; no obstante, en 2017, usuarios que fueron víctimas de robo indicaron que el sistema de videovigilancia no servía.

De enero de 2016 a agosto de 2017, las denuncias por robos dentro de las instalaciones del Complejo Deportivo Revolución Mexicana (CDRM) aumentaron en 500 por ciento, de acuerdo con datos oficiales proporcionados por la unidad de transparencia del Poder Ejecutivo de la entidad.

En 2016, se iniciaron un par de carpetas de investigación por robo durante el año; sin embargo, de enero a agosto de 2017, la cifra se disparó y se presentaron 10 denuncias por el mismo concepto.

Lo anterior significa un aumento de 500 por ciento, sin tomar en cuenta los casos que no fueron reportados a las autoridades correspondientes.

Asimismo, de acuerdo con la solicitud de información con número de folio 00632917, en el mismo lapso se ha reportado una denuncia por robo de vehículo en las inmediaciones del CDRM y la Secretaría de Seguridad Pública estatal intervino en su calidad de primer respondiente en dos casos de robo sin violencia en vehículo; en 2016 no se reportaron incidencias.

Este diario publicó en octubre del año pasado un par de historias de deportistas inscritos en el CDRM que fueron víctimas de ese delito dentro y fuera del recinto.

En el primero, Leticia Serrano reportó que ella y otras tres personas sufrieron el robo de sus pertenencias dentro de un salón mientras realizaban actividades en la zona de gradas del estadio, en julio del año pasado.

Asimismo, señaló que no obtuvieron respuesta ni apoyo por parte de las autoridades del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) y fueron los mismos usuarios quienes encontraron a la persona que sustrajo sus pertenencias, la denunciaron y posteriormente llegaron a un acuerdo para reparar el daño.

En ese momento, la usuaria abundó que pidió ver los videos del circuito cerrado que opera en el CDRM y no fue posible dado que le mencionaron que las cámaras no servían. Meses más tarde, la titular del Inhide Fátima Baños Pérez insistió en que el equipo de videovigilancia ya estaba en funcionamiento.

En el otro caso, Laura Trejo denunció el robo de sus pertenencias mediante el llamado “cristalazo”, el cual le fue dado a su automóvil mientras realizaba su rutina de entrenamiento en la pista del complejo.

Entre las cosas que le fueron robadas se encontraba una computadora portátil y una mochila con ropa. Alcanzó a observar que el responsable se alejó en un taxi. La usuaria reportó rápidamente el hecho al número 911 pero tardaron en atender su llamado.

Al igual que Leticia Serrano, la usuaria solicitó los vídeos de las cámaras instaladas alrededor del CDRM para lograr identificar al taxi implicado en el robo y, por ende a su conductor, pero la respuesta fue la misma: los aparatos no estaban en funcionamiento.

Tanto Leticia como Laura coincidieron en su momento que conocían casos de otros usuarios que habían sido víctimas de los mismos delitos; sin embargo, manifestaron que no todos denunciaban y cuestionaron en qué se empleaba el dinero recaudado por las inscripciones.

Usuarios: Mil 458 inscritos a agosto de 2017

Lugar: Complejo Deportivo Revolución Mexicana

Cuota: 300 pesos durante 2016; 400 en 2017

Servicios: Cancha de futbol (pasto sintético)

Servicios: Áreas de spinning, crossfit, cardio y fortalecimiento físico

Servicios: Gimnasio

Sector: Abierto a la población en general mayor de 14 años

217 mil 500 pesos fueron destinados a la seguridad interna durante 2016

La Policía Industrial Bancaria de Hidalgo firmó un convenio con el Inhide para aumentar el número de elementos asignados al servicio

¿A dónde se

va el recurso?

En 2016, el Inhide destinó el 32.5 por ciento del total recaudado por concepto de inscripciones al ámbito de seguridad interna del Complejo Deportivo Revolución Mexicana, esto de acuerdo con la solicitud de información con número de folio 00633017.

Según los datos proporcionados, el monto recaudado por inscripciones durante ese año fue de 669 mil 30 pesos, los cuales correspondieron a tres tipos de cuotas: normal (300 pesos por persona), grupal (cinco o más, con costo de 230 por usuario) y adultos mayores y personas con discapacidad (200).

De esa cifra, 217 mil 500 pesos fueron destinados a la seguridad interna del complejo, lo que representa poco más de 30 por ciento del total.

Recientemente, el 21 de diciembre de 2017, la Policía Industrial Bancaria de Hidalgo firmó un convenio con el Inhide para aumentar el número de elementos asignados al servicio prestado al deporte hidalguense. Los titulares de ambos organismos signaron el documento.

El resto del recurso (451 mil 530 pesos) fue empleado en los siguientes rubros: materiales y suministros, material de oficina, gastos de oficina, materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, material de limpieza, cemento y productos de concreto, vidrios y productos de vidrio, material eléctrico, artículos metálicos para la construcción, materiales complementarios, otros materiales y artículos para la construcción y reparación y medicinas y productos farmacéuticos.

Asimismo, en materiales, accesorios y suministros médicos, productos químicos, vestuario, uniformes, prendas de seguridad y protección personal, artículos deportivos, herramientas menores, refacciones y accesorios menores de edificios, mobiliario y equipo de administración, servicios generales, energía eléctrica, agua, servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, servicios financieros y bancarios, conservación y mantenimiento menor de inmuebles, mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación, servicios de jardinería y fumigación, bienes muebles, inmuebles e intangibles, bienes informáticos y aparatos deportivos.

El CDRM reportó que hasta agosto de 2017 contaba con mil 458 usuarios registrados, quienes tenían acceso a todos los servicios disponibles durante dicho año.

La cuota de inscripción se modificó de 2016 a 2017, pues el año anterior el costo de la membresía tuvo un incremento de 100 pesos, al pasar de 300 a 400.

