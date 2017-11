El Rock Sinfónico de la OSUAEH y Cronos RockBand

Mineral de la Reforma.-

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH) y el grupo Cronos RockBand hicieron vibrar a una abarrotada aula magna Alfonso Cravioto Mejorada con el concierto Rock Sinfónico, un tributo a las legendarias bandas Queen, Guns N’ Roses, Aerosmith y Bon Jovi.

El miércoles, la música de las famosas agrupaciones fue interpretada por los 80 músicos de la OSUAEH, bajo la batuta de Gaétan Kuchta, acompañados por Cronos RockBand, quienes han protagonizado en la Ciudad de México y en diferentes estados del país veladas dedicadas al rock hard, pop, metal, rock nacional e internacional.

El concierto abrió con “Livin’ on a prayer” de Bon Jovi, lanzada en 1986 en el álbum Slippery when wet, tema que de inmediato puso al público a corear uno de los éxitos de la banda estadunidense.

Los ánimos se calentaban y los gritos empezaban a abundar cuando se escucharon las notas de “I want to break free” de Queen, seguida de “Paradise City” de Guns N’ Roses, lo que arrancó las palmas de una audiencia conocedora de los temas del repertorio.

Reviviendo un poco del repertorio del cierre de la Feria Universitaria del Libro (FUL) en septiembre, la OSUAEH y Cronos interpretaron “It’s my life” de Bon Jovi para luego, aderezar el show con “Knockin’ on heavens door” de la banda liderada por Axl Rose.

El momento álgido de la primera parte vino con los temas de Queen “The show must go on”, “We will rock you”, con todo y las palmas características, y la clásica “We are the champions”, con lo que Tito, vocalista de Cronos anunció un receso.

Pasados 15 minutos, los integrantes de la RockBand y la OSUAEH incluyeron a Kiss en el repertorio con “I was made for loving you baby” y a los alemanes de Scorpions con “Rock you like a hurricane”.

No podían faltar en el repertorio “Don’t cry” de Guns N’ Roses, la power ballad de Aerosmith “I don’t wanna miss a thing” y su hit “Dream on”.

Para la recta final, las agrupaciones dejaron los temas “Sweet child o’ mine” de Guns, “Another one bites the dust” y “Somebody to love” de la banda representada por Freddie Mercury, la última, una de las más coreadas de la noche; y la inigualable “November Rain” de los Guns.

El cierre ocurrió con la canción más esperada, mientras la audiencia aplaudía la interpretación de la noche, pedía un último tema, así “Bohemian rapsody” complació al público que premió a las agrupaciones con una ovación de pie.

La OSUAEH se prepara para cerrar temporada con dos conciertos más, el viernes primero de diciembre, acompañada por la solista Anna Göckel; y el 7 de diciembre, en el auditorio Gota de Plata con El Cascanueces.

