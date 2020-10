Rompimiento de Ademeba’s, para evitar desafiliación: Pérez

El dirigente de la instancia en Hidalgo mencionó que están a la espera de que la FIBA les dé una pronta réplica y puedan convocar a elecciones. La federación internacional impuso sanciones a México por el desacato en estatutos

Pachuca.- Fernando Pérez Serrano, presidente de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) Hidalgo, confirmó el rompimiento de las asociaciones estatales con la dirigente de la instancia nacional Xóchitl Lagarda, por la suspensión de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) que pesa sobre México.

“Se puede decir que sí (es un rompimiento), varios no coincidimos con ella desde un inicio, desde el tema de los estatutos, que son los que FIBA emite para todas la federaciones del mundo, no solo para México, y acá la titular no lo acató y vino la suspensión”, mencionó en entrevista con Libre por convicción Independiente de Hidalgo.

Luego del documento que firmaron 29 dirigentes de Ademeba´s estatales e instituciones y que fue enviado a FIBA, de los 35 totales, Pérez Serrano mencionó que ahora solo están a la espera de que el máximo organismo mundial del deporte de canasta les dé una pronta réplica y puedan convocar a nuevas elecciones, pues la intención es trabajar de la mano con la FIBA para evitar una desafiliación, que afectaría a los atletas de todos los niveles, “y si para eso tiene que venir una nueva asamblea, la tenemos que hacer”.

Señaló que al principio eran 19 presidentes de Ademeba´s los que estaban en desacuerdo con Lagarda, pero con el paso de los meses se sumaron 10 más, incluidos los de institutos como el IMSS, IPN y la UNAM.

Agregó que luego que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le dio la razón a FIBA tras una apelación de Lagarda, decidieron tomar cartas en el asunto, “lo inmediato era enviar una misiva y decirle a FIBA que sí queremos rescatar a México y laborar con ellos, con 29 titulares el mensaje es claro: ‘No queremos estar desafiliados y no coincidimos con la presidenta’”.

Consideró que Lagarda tuvo la oportunidad de rectificar el camino pero no lo hizo, “y hay presidentes que queremos rectificar todo”.

Indicó que hasta el momento, no ha habido una reacción de la encargada de la Ademeba nacional a la carta mandada a la FIBA.

Respecto al censo que anunció la instancia federal, en el cual se apoyarán con los institutos estatales del deporte y no directamente con las asociaciones, señaló que no está bien enterado del tema, aunque si la organización les pide colaborar lo harán sin ningún problema.

