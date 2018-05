La única exregidora del ayuntamiento capitalino que se opuso a los parquímetros y al Tuzobús, ahora busca llegar al Congreso del estado

Pachuca.-

Con el entusiasmo y dinamismo que la caracterizan, Roxana Montealegre Salvador, la única exregidora del ayuntamiento capitalino que se opuso a los parquímetros y al Tuzobús antes de su implementación, ahora busca llegar al Congreso del estado para continuar con la meta que, afirma, desde niña se propuso: servir a su comunidad.

Firme en su convicción por buscar el voto para diputada local por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el distrito 17, que comprende Mineral de la Reforma y Epazoyucan, Roxana cuenta cómo fue que decidió regresar a la política después de un receso de tres años y cuál es su apuesta para cambiar no solo el rumbo de esos municipios, sino de toda la Zona Metropolitana de Pachuca.

¿Por qué decidiste participar en este proceso electoral con Morena?

“Primeramente porque yo sí creo en el proyecto de Andrés Manuel sobre que el país necesita una reconfiguración y cerrar filas. A mí me queda claro que solo hay dos alternativas, una, la continuidad de estos gobiernos que hemos tenido donde, en mi caso, por ejemplo, voté por Fox y quedé totalmente desilusionada, por eso anteriormente, incluso siendo de otro partido, voté por Andrés Manuel, porque la ideología es una posición ante la vida y no un asunto de partidos; hoy ves a las coaliciones nacionales y difícilmente podríamos decir que tienen ideología.

“Sin embargo, Obrador representa por muchos motivos un camino distinto de gobernar, un discurso distinto ante las condiciones del país, él siempre ha estado desde sus orígenes pensando en la gente con mayor vulnerabilidad, en los sectores más desprotegidos como los adultos mayores, y no es solo un discurso, vimos cómo, cuando gobernó la Ciudad de México, tomó medidas y generó políticas públicas que incluso retomaron otros gobiernos, y eso tiene que ver con esa congruencia que él tiene; entonces yo la comparto, creo que el país necesita esa reconciliación que él plantea, pero necesita también la suma de esfuerzos para trabajar en equipo.”

Montealegre comenta satisfecha que no fue la única que optó por ese camino, ya que incluso muchas personas con las que militaba en su anterior partido (Acción Nacional) tomaron la misma decisión.

“Yo acudí a Morena a raíz del llamado que Obrador hizo a los militantes de otros partidos y ciudadanía en general, porque incluso vio que muchas personas de mi anterior partido también se sumaron, porque sabemos lo que pasará si vuelve a ganar el PAN o el PRI, que las cosas van a seguir por el mismo rumbo o empeorando y no queremos eso; sabemos que será un proceso difícil y largo para cambiar a este país, pero si no lo empezamos, será peor.”

Luego de un receso de tres años, en el que además de dedicarse a proyectos personales y a su familia participó vinculando a egresados de la máxima casa de estudios de la entidad para que continuaran desarrollándose en el mundo profesional, Roxana platica que decidió regresar a la política ya que es una vocación imposible de abandonar, pues representa para ella “algo que te mueve desde adentro”, además de ser un interés que adquirió desde niña cuando descubrió que “es necesario participar si queremos que las cosas cambien”.

¿Cómo nació tu interés

por la política?

“Provengo de una familia del esfuerzo, mi papá siempre ha sido comerciante y él nos proveía de todo lo necesario, pero cuando ocurrió la crisis de los 90 perdimos todo, absolutamente todo; yo era una niña de 10 o 12 años, pero junto con mis hermanos tuvimos que trabajar para ayudar a mi papá; mi mamá y yo teníamos un puesto ambulante de plástico y fue ahí cuando empezamos a tener conciencia de lo difícil que es la vida y ganarse el pan, eso te genera conciencia social.

“Entonces ahora cuando voy caminando como candidata o a las compras de la casa y veo a la gente que está vendiendo, luchando por salir adelante, y escucho que los quieren quitar, que no los dejan trabajar, me da mucho coraje porque me veo reflejada en ellas y sé que si tuvieran un respaldo o un apoyo, si se generaran políticas públicas o hubiese una distribución de los recursos de manera distinta, para esa gente las cosas serían diferentes, entonces sabes que tienes que trabajar y participar para que las cosas cambien.”

Así, Roxana cuenta cómo inspirada en el ejemplo de su padre, quien se organizaba con otros comerciantes ambulantes para evitar que los quitaran, aprendió que trabajar en equipo es la mejor forma para lograr el cambio de aquellas cosas con las que no se está conforme, por lo que desde los 14 años comenzó a unirse a colectivos para realizar acciones en beneficio de su comunidad, lo que más tarde la llevó a hacer lo mismo dentro de su universidad, lo que además, asegura, le abrió las puertas para consolidar sus proyectos.

“Estoy muy contenta de ser parte de este proyecto de nación, pero sobre todo de que mi equipo político decidiera ir por esta opción (Morena), porque la política se hace en equipo y mi equipo, como todos, es cuestionado y señalado, pero sin lugar a dudas también hemos aportado y tenemos claro hacia dónde queremos fortalecer y por qué estamos buscando estas posiciones; creo que tenemos mucho que ofrecer, porque hemos ido diseñando un perfil profesional y político en el que es muy claro hacia dónde podemos generar leyes y hacia dónde queremos redireccionar el presupuesto, y no son ocurrencias, es algo que hemos construido con preparación, estudio y constancia.

“Por eso, yo estoy muy orgullosa del grupo político al que pertenezco y estoy convencida de que tenemos que empezar a hablar del grupo universidad como un grupo que ha trasformado al estado aunque les pese, les duela y les moleste, porque ha llevado la educación a muchos lugares del estado a donde no llegaba antes; por eso, que mi equipo político me respalde en este proyecto, pienso que es mi principal fortaleza, porque es un equipo de universitarios que tenemos apertura, conocimiento y facilidad para conectar con las necesidades de nuestra sociedad.”

Respecto de los problemas más importantes en el distrito que busca representar y cómo pretende atenderlos, la candidata refiere que existen tres principales demandas de la población, mismas que además conoce bien, ya que también las ha padecido al ser vecina de esos lugares desde hace varios años.

¿Cuáles son los problemas más grandes en Mineral de la Reforma y Epazoyucan?

“He visto tres muy puntuales, desafortunadamente el más sentido es el tema de la inseguridad, la gente está viviendo momentos de mucha angustia y nerviosismo hasta para salir a la tienda, además de robos, secuestros, muertes, es algo aterrador, y por más que digan que Hidalgo es uno de los estados más seguros, la sociedad está viviendo una realidad distinta, por eso es algo urgente que tenemos que atender.

“Y en ese sentido, tenemos que empezar a visualizar una Policía metropolitana, porque Pachuca, Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca y Epazoyucan, municipios que contemplan la zona metropolitana, tendrían que unir esfuerzos y homogenizar una estrategia metropolitana, y en el Congreso sí podemos hacer una propuesta que nos ayude a trabajar metropolitanamente en ese tema, pues tendríamos que estar pensando en la unificación de los cuerpos policiales municipales para generar uno solo y que exista una inversión pública con mayor estrategia.”

Asimismo, considera que otro punto importante es el tema de los servicios básicos, que aún son deficientes en algunas comunidades, pero que podrían subsanarse si los recursos públicos se distribuyeran de manera correcta.

“La gente se sigue quejando de lo más importante como es el agua, el drenaje, la pavimentación; están muy desilusionados del gobierno que les prometió el cambio en el municipio e incluso de la atención que les brinda. Por eso, en el Congreso local tenemos que buscar que el presupuesto público destinado a esos servicios esté por encima de la publicidad para el gobernador o del dinero que se gastan en eventos que no sirven de nada, porque son muchos recursos que prácticamente se tiran a la basura y que tendrían que destinarse a los servicios básicos, pero mientras el Congreso lo controle un gobernador o un solo partido, difícilmente eso tendrá solución.”

Finalmente, explicó que otro problema que incluso no es exclusivo de Mineral de la Reforma, sino de toda la Zona Metropolitana de Pachuca, es el tema de la movilidad, lo que amerita comenzar a “pensar metropolitanamente” y dejar de lado el trabajo individualista que cada municipio que comprende dicha zona desarrolla.

“Y el otro gran tema comienza a ser el de movilidad, que tiene que ver con el tráfico, el transporte público, no tener una buena banqueta, un buen alumbrado, que no existan alternativas de transporte.



Al respecto, “creo que los cabildos de esos municipios deben comenzar a trabajar en conjunto y no amuralladamente, porque la realidad es que la ciudad actualmente es muy grande, entonces necesitamos empezar a impulsar un mejor transporte público. Hay una ley del transporte vigente que solo fortaleció al empresario del volante y fue diseñada para fortalecerlo, pero nunca estuvo pensada en favorecer al usuario del transporte, y ahí es por donde debemos empezar, por modificar eso para beneficio del ciudadano, además de generar otras alternativas de movilidad.”

Segura de sus propuestas y convencida del respaldo que afirma tener de quienes no solo son ciudadanos, sino también sus vecinos, amigos y familiares con los que ha convivido a su paso por diversas colonias, Roxana asegura que continuará su camino lo que resta de la campaña convencida de que el apoyo de la sociedad le dará a Morena las “herramientas necesarias para generar un cambio verdadero en el país”.

“El recibimiento de la gente en estos días ha sido genial, porque nos damos cuenta que quieren un cambio y entienden perfectamente que solo será con Andrés Manuel y con un equipo de diputados y senadores que lo apoyen para que no pase como ahora, que lo atacan y está solo; ahora, nuestra misión será seguir caminando y convenciendo a la gente porque sí soy política, pero también soy una ciudadana más que sabe que el país necesita un cambio y yo quiero ser parte de él, para que el día de mañana mi hijo y miles de mexicanos tengan un mejor futuro.”

