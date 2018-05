Salud, prioridad de Antonio Hernández

El candidato de Morena a diputado local por el distrito 11 busca garantizar el abasto suficiente de medicamentos e insumos, así como personal médico

Pachuca.-

Garantizar el abasto suficiente de medicamentos e insumos, así como permanente personal médico que brinde atención a la salud de los hidalguenses, son prioridades en la agenda legislativa que impulsará en el Congreso estatal Antonio Hernández, candidato de Morena a diputado local por el distrito 11.

En reunión con vecinos de las colonias La Minera y 17 de Septiembre, el abanderado morenista subrayó que de verse favorecido con la confianza y el voto de los ciudadanos el primero de julio, exigirá a los secretarios de Salud y Seguridad Pública que comparezcan ante el Congreso local para que expliquen de cara al pueblo por qué no están cumpliendo a la ciudadanía.

“Los jóvenes están padeciendo hoy las consecuencias de las decisiones en la anterior elección por haber elegido a servidores públicos que no cumplen; por eso hoy solicito a los ciudadanos que voten por los candidatos de Morena para logar el cambio y beneficiar al pueblo”, dijo el candidato.

Al escuchar el mensaje, la señora Lupita Díaz solicitó el uso de la voz para lamentar que su padre haya muerto por falta de una ambulancia en la ciudad, lo que impidió la atención inmediata en el hospital: “es increíble que falte tanto, como es posible que no haya una ambulancia, y no solo es eso, mis hijos ya no pueden salir a jugar libremente por tanta inseguridad”.

En ese sentido, el candidato dijo que será “voz y oído” de la ciudadanía en el Congreso para que pueda darse la posibilidad de un cambio verdadero, en donde los recursos públicos se apliquen de manera eficaz y eficiente en la atención y solución a los problemas y demandas más prioritarias.

“Es lamentable observar el pésimo servicio de salud, problemática a la que se enfrentan todos los tulancinguenses, casas de salud sin médico y falta de insumos que imposibilitan la atención a todos los ciudadanos, por ello necesitamos su voto de confianza para que la transformación se lleve a cabo, demos la oportunidad a Andrés Manuel López Obrador y todos los candidatos de Morena, no debemos permitir más atropellos por parte del gobierno”, puntualizó.

Cabe mencionar que durante los recorridos estuvo acompañado de su suplente de fórmula Salvador Sosa Arroyo, así como de Guadalupe Loredo, suplente de Isabel Alfaro, candidata a diputada federal por el distrito 04.

