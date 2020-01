La cinta 1917 fue la ganadora en mejor drama y mejor director

Los Ángeles / Pachuca.- Con la presencia de Ricky Gervais como host este año, los Globos de Oro, que otorgan la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, llevaron a cabo su edición 77.

Las cintas Once upon a time… in Hollywood, de Quentin Tarantino, y 1917, de Sam Mendes, fueron las ganadoras de la noche en las categorías de mejor comedia o musical y mejor drama.

Las ramas actor y actriz en la categoría de drama fueron para Joaquin Phoenix por su interpretación del Joker en la cinta homónima dirigida por Todd Phillips, así como a Renée Zellweger por su papel en Judy, que cabe decir, era la favorita de la noche.

Mientras que Laura Dern se quedó con el premio a mejor actriz de reparto por Marriage story; Brad Pitt, por su parte, fue reconocido como el mejor actor de reparto por Once upon a time… in Hollywood.

Para mejor actriz y actor en película, musical o comedia, los galardones fueron para Awkwafina por The farewell y Taron Egerton en biopic de Elton John: Rocketman.

La sorpresa de la noche fue Sam Mendes, quien recibió el galardón a mejor director por 1917, con lo que dejó a un lado a los favoritos Quentin Tarantino, Martin Scorsese y Boon Joon Ho.

En las categorías de la televisión, “Chernobyl”, “Succesion” y “Fleabag” fueron las series condecoradas en sus respectivas ramas.

Tom Hanks fue laureado con el premio especial Cecil B DeMille, mientras que se dio por segunda ocasión el premio Carol Burnett a la presentadora de televisión Ellen DeGeneres por su trayectoria.

Mientras que Missing link venció a Frozen 2 y a Toy story 4 en la categoría de mejor animación; la mejor canción original fue para “(I’m gonna) love me again” de Rocketman, compuesto por Elton John.

