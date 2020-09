Santiago Jiménez defenderá camiseta del Tri “a muerte”

Ciudad de México.- En Argentina siguen de cerca a Santiago Giménez e incluso en selecciones menores tienen la intención de contar con él, pero el delantero del Cruz Azul tiene bien en claro que desea vestir hasta donde pueda la playera de la selección mexicana e incluso ya prometió que la defenderá “a muerte”.

Ya dentro de la lista de convocados para el encuentro entre México y Guatemala, Santi enfatizó que se siente “más mexicano que argentino”, esto gracias a que llegó al país norteamericano apenas con tres años y al desarrollo personal que experimentó en el mismo.

“Obviamente le tengo un cariño muy grande a Argentina, porque toda mi familia es de allá y yo nací allá, pero México se ganó mi corazón porque me abrió las puertas y a mi familia, además me han tratado muy bien aquí, así que me encantaría seguir defendiendo estos colores”, aseguró el ariete en entrevista para TUDN.

Dijo que su intención es disputar el Mundial de Qatar 2022, un sueño que empezó a encaminar desde los 15 años.

“He trabajado para eso y era mi sueño poder estar en ese mundial. Tengo que trabajar duro, hacer las cosas bien en mi club para ser considerado acá y demostrar lo que uno va trabajando en el club.

” Esperaba el llamado Gracias al buen torneo que tiene el Cruz Azul, en el cual se ha convertido en uno de los elementos más influyentes en su juego, Santi comentó que no le resultó sorpresivo el llamado de Gerardo Martino.

