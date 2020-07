“Sostenías una flor silvestre en la punta de tus dedos, la apretaste con indiferencia en tus labios, le destrozaste las hojas de color carmesí… ¡Ay de mí! Era mi corazón. Sostenías la copa de vino en la punta de tus dedos. Ligeramente la alzaste a tus labios indiferentes. Ligeramente la bebiste y la arrojaste… ¡Ay de mí! Era mi alma”

Sarojini Naidu

La historia de las mujeres ha sido larga y difícil, pero lo realmente impresionante es que aun pese a todos los obstáculos que han cruzado, desde sus trincheras, han logrado muchísimo. Día a día las mujeres demostramos que somos capaces de lograr cosas extraordinarias y maravillosas en todos los sentidos. Mostramos al mundo lo que somos, mujeres fuertes, emprendedoras, empoderadas y decididas, dueñas de un espacio y de un tiempo, que merecemos soñar y hoy comentaré sobre una bella mujer que hizo cada uno de los detalles que he mencionado y mucho más. Merece ser recordada.

Sarojini fue una niña prodigio desde su infancia, quien más adelante se convirtió en una gran poeta, feminista y desde luego, defensora de la independencia de la India. Toda su vida estuvo basada en buenos principios y por ello, siempre tuvo la necesidad de comprometerse con las causas justas. Ella rompió con los estereotipos y los moldes exigidos por la sociedad, rompía barreras por donde pasaba. Estuvo al lado de la revolución pacífica de Gandhi, lo que le originó su encarcelación durante dos años; se casó con un hombre que no pertenecía a su casta; viajó por toda la India defendiendo los derechos de las mujeres a las que ayudó a salir de los claustrofóbicos muros de sus hogares; estudió en Inglaterra. Y cuando fue nombrada gobernadora del estado de Uttat Pradesh se convirtió en la primera mujer india en ostentar un cargo de tal magnitud.

Esta grandiosa mujer, de nombre Sarojini Chattopadhyay nació el 13 de febrero de 1879 en Hyderabad. Su padre Aghore Nath Chattopadhyay se doctoró en ciencias en la Universidad de Edimburgo y fue impulsor de una importante institución educativa en Hyderabad. Su madre Barada Sundari Debi fue poetisa, (Mujeres en la historia, 2014).

Desde los12 años, Sarojini fue reconocida por sus maravillosos versos y su escritura, la apodaban el Ruiseñor de la India, su primer libro de poemas se titula The garden threshold. Estudió en la Universidad de Madras, donde fue aceptada; más adelante fue tan afortunada que pudo estudiar en el King’s College de Londres y en la Universidad de Cambridge debido a que obtuvo una beca. Ella se abrió puertas por ser apasionada de las letras, incluso se sumergió en el estudio de distintos idiomas a la vez que escribía poesía.

En sus años de estudiante en Inglaterra, la joven conoció al que se convertiría más adelante en su esposo. Con 19 años, Sarojini se casó con el doctor Govindarajulu Naidu, a pesar de pertenecer a una casta distinta a la suya, considerado poco menos que un crimen en su India natal. Los padres de Sarojini aceptaron el matrimonio sin ningún problema, (Mujeres en la historia, 2014).

Cuando volvió de su viaje se integró al movimiento del Congreso Nacional Indio (CNI), donde estaba el reconocido Mahatma Gandhi, quien buscaba la independencia del dominio británico y su método era la rebeldía y desobediencia civil no violenta. En ese momento, Sarojini se vio atraída por la causa después de la partición de Bengala en 1905. Conoció a Gopal Krishna, líder político liberal, quien le pidió que usara su poesía para revitalizar la pasión por la independencia entre las masas, (Mujeres bacanas, 2015).

Viajó a diferentes lugares impartiendo conferencias, donde podía hablar sobre el bienestar social, la dignidad laboral, la emancipación y desde luego, el nacionalismo. Al ser mujer, reconocía la lucha que existía por serlo y abogaba por la presencia femenina en la lucha nacional, puesto que en ese momento –y desafortunadamente– hasta la actualidad, las mujeres han tenido desventaja para ocupar espacios sociales que les pertenecen, siempre se les ha pedido que se desarrollen en lo privado, pero la verdad es que a Sarojini esto no le agradaba de ninguna manera. Por ese motivo, para el año 1917, fundó una asociación para mujeres indias (WIA), en la que se buscaba el derecho a votar y por lo tanto ocupar puestos legislativos.

En 1919, Sarojini se unió al Movimiento de la No-Cooperación, organizado y liderado por Gandhi. Ese mismo año, fue nombrada embajadora de la autonomía de la Liga de Inglaterra y en 1924 delegada del Movimiento Nacionalista Moderno del este de África. (Mujeres bacanas, 2015).

Un año después, fue elegida como la presidenta del CNI –mencionado anteriormente– y fue ahí donde fue la primera mujer en ocupar el cargo, antes de ese acontecimiento, ya había obtenido muchos logros, cada uno de ellos merece su reconocimiento, pero ese último fue uno de los más importantes, puesto que marcó la historia de su vida. Sin embargo, ese cargo trajo consigo su encarcelamiento, ya que era considerada una líder en la revolución pacífica, porque como era de imaginarse, quienes se creían dueños del poder, la quisieron someter usando ese argumento, puesto que pensaban que solo así podrían callarla y no tendría más remedio que cambiar sus pensamientos e ideales. Fue liberada dos años después y ahí prescindió del Comité Directivo de la Conferencia de Relaciones Asiáticas.

Esa mujer valiente, pese a todo, defendió la independencia de India, no importando lo que decían y lo que incluso llegara a pasarle, y lo logró en 1947. Posteriormente, fue electa gobernadora de Uttar Pradesh, siendo la primera mujer en convertirse en la gobernadora de un estado, (Mujeres bacanas, 2015). Desafortunadamente, ese cargo le duro muy poco, fueron tan solo dos años, no pudo continuar laborando, porque falleció el 2 de marzo de 1949 de un ataque al corazón mientras estaba trabajando en su despacho. (Mujeres en la historia, 2014).

Sarojini, fue una bella e impresionante mujer que, sacrificó su bienestar por la lucha de su país hasta el último momento de su vida, demostró a la humanidad ser una mujer incansable, guerrera y capaz, que nos dejó como herencia su hermosa poesía. Gran defensora de las mujeres y luchadora por los derechos de sus compatriotas. Su poesía nuca dependió de otra persona. Mujer con enormes ojos de Hindú, ojos que de observar tanto desprecio hacia la mujer, se fueron haciendo profundos, circulares, cada día más hermosos y más negros, recordémosla siempre.

“Digo que no es tu orgullo que seas un Madrasi, no es tu orgullo que seas un Brahmán, no es tu orgullo que pertenezcas al sur de la India, no es tu orgullo que seas hindú, que sea tu orgullo de que eres un indio”

“Pero esto debe trascender incluso las fronteras nacionales y extenderse a la humanidad porque si las ideas fueran solo para la prosperidad de tu país, terminaría donde comenzó, siendo un profeta para tu propia comunidad y muy probablemente a ti mismo”

Sarojini Naidu

