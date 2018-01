Saturan salidas de autobuses

Usuarios de transporte foráneo tuvieron complicaciones para salir de la región

Tulancingo.-

Usuarios de transporte foráneo tuvieron complicaciones para salir de la región de Tulancingo, sobre todo con destino a las ciudades de México, Puebla y Querétaro.

Cientos de personas esperaban la salida de las unidades tanto de la central de autobuses de Tulancingo, como de bases y paradas ubicadas en distintos puntos de la región.

Incluso, algunas personas tuvieron que viajar de pie en unidades de segunda clase con destino a las ciudades de Pachuca y México.

Además, usuarios refirieron que debían usar dichos servicios debido a que quedaron muy “gastados” por el periodo de asueto invernal.

“No son las mejores condiciones para viajar hasta la Ciudad de México, pero vengo con toda mi familia, somos seis personas y no me alcanza para pagar 154 pesos por cada una, por eso estamos tomando el autobús que cobra 30 pesos por persona”, indicó un usuario antes de abordar un camión.

En algunos casos, personas demostraban desesperación, debido a que no había unidades suficientes para prestar el servicio, sobre todo a dichas ciudades, por lo que la espera se prolongaba hasta un par de horas.

La situación implicó que algunas líneas no dieran salida de unidades en la central de autobuses de Tulancingo, para dirigirlas directamente hacia las bases y paradas.

De acuerdo con la experiencia de los responsables de servicio foráneo de transporte de pasajeros, esperan que la demanda se normalice entre hoy y mañana, pero repuntaría el próximo sábado y domingo, previo al regreso a clases.

