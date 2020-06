Ixmiquilpan.- Ante los señalamientos que lo relacionan con un grupo delictivo de la región, el alcalde de Ixmiquilpan Pascual Charrez Pedraza solicitó se aclare la situación, “así sea el gobernador o el presidente de la República si hacen algún señalamiento están obligados a comprobarlo”, manifestó ante medios de comunicación en una conferencia de prensa que ofreció está mañana.

Precisó que sus actividades ejecutivas no se detendrán, “voy andar en la calle porque no le debo nada a nadie y estoy contento, si quieren mi vida prefiero darla a favor de la justicia pero no me incriminen, antes muerto que me digan delincuente”.

Exigió se defienda la ley y dijo que colaborará en las investigaciones, “a la hora que me pidan declaraciones siempre diré lo mismo, que no tengo nada que ocultar ni esconder “.

También dijo desconocer al grupo delincuencial con el que lo vinculan.

