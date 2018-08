Se deslinda de trifulca en Congreso

Omar Fayad justificó la presencia y agresiones de elementos policiacos

Pachuca.-Luego del incidente donde policías estatales agredieron a simpatizantes de Morena, el gobernador Omar Fayad negó su participación en los hechos y justificó la presencia de elementos de seguridad a petición del Congreso estatal, además, culpó a un grupo político universitario por actos porriles.

Durante el festejo por el 40 aniversario del hospital general de Pachuca, el mandatario estatal hizo referencia a los hechos suscitados en el recinto legislativo, “me comentan que nueve de los diputados ya electos, que más particularmente pertenecen a un grupo político de la universidad, fueron a irrumpir al Congreso para ya impedirles que hagan su trabajo… para que ya les den a ellos la chamba”.

Aclaró que su gobierno no está confrontado con Movimiento Regeneración Nacional (Morena), “mi respeto para ese movimiento social que ganó con Andrés Manuel López Obrador el proceso electoral, no tengo ninguna confrontación”.

Reiteró que él no participó en los hechos, “los diputados pidieron el auxilio de la fuerza pública porque se les metieron a romper puertas, ya verán los videos… yo no estaba en el Congreso, no participé en nada y las autoridades competentes pusieron a disposición del Congreso lo necesario para que diputados pudieran terminar su periodo ordinario y el periodo final legislativo”.

Fayad Meneses llamó a respetar los tiempos legislativos, “hay que decirles a estos, muy identificados personajes con un grupo político del estado, que tengan tantita paciencia, que ellos van a entrar en funciones el día primero de septiembre, faltan 30 días, y el primero de septiembre van a tomar todas las decisiones que la ley le establece a los diputados”.

El representante del Ejecutivo reprochó los actos de violencia ocasionados, dijo, por un grupo político “y que después que son los provocadores, cuando llega la autoridad y los pone en orden, entonces la autoridad es represora, ellos pueden destrozar si quieren el Congreso, pero si llega la Policía y los detiene, entonces es represora.

“Creo que tenemos que pedir los hidalguenses que no volvamos a las épocas del pasado, nadie quiere actitudes vandálicas, creo que no estamos en una época que admita el porrismo; yo creo en el diálogo, el respeto. Así como nosotros comprendimos ese triunfo y sabemos asimilarlo, les pedimos también a esos grupos, esas fracciones que, reitero, no es Morena, sino unos cuantos diputados electos de un grupo específico”, enfatizó.

“…yo no estaba en el Congreso, no participé en nada y las autoridades competentes pusieron a disposición del Congreso lo necesario para que diputados pudieran terminar su periodo ordinario y el periodo final legislativo”

Comentarios