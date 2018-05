Se deslinda Valorsum de incendio

Acusó que la montaña de basura de 15 metros de alto no se encuentra en su zona

Pachuca.- La empresa Valorsum dio a conocer que el incendio no fue localizado en sus instalaciones, sino a un costado, en una montaña de 15 metros de alto de basura que es responsabilidad del municipio, además, reiteró que no han sido notificados sobre la suspensión de la relación de servicio con la alcaldía, la cual tiene un adeudo con la empresa de casi 2 millones de pesos.

Valorsum, es una compañía que ganó la licitación por el mejor proyecto de procesamiento de residuos sólidos en el estado, el Congreso de Hidalgo fue el que respaldó la adjudicación de contrato, así se adhirieron los municipios a la relación público –privada para la prestación del servicio en donde la empresa transforma la basura en energía similar a la eólica o solar que reduce el gasto de energía eléctrica con base de impulsión de vapor–.

A solicitud de Libre por convicción Independiente de Hidalgo la empresa respondió sobre varios cuestionamientos que desde el 12 de mayo han sido parte de las dudas de la población, ese día, comenzó el incendio de la Estación de Transferencia y Tiradero a cielo abierto del predio La Cañada en Mineral de la Reforma.

Explicó que desde hace seis meses, la alcaldía de Mineral de la Reforma adeuda aproximadamente 2 millones de pesos a la empresa que es la encargada de tratar todos los residuos sólidos, razón por la cual suspendieron el servicio. A través de vías legales y citatorios, exigieron al ayuntamiento el pago del pasivo, no obstante, hicieron caso omiso de ese llamado.

En marzo, Valorsum decidió parar las máquinas puestas en marcha desde 2016 cuando inició el contrato; esas son las encargadas de encapsular la basura que previamente es separada, los paquetes, llamados balas, con aislados de líquidos y protegidos con plásticos para luego ser trasladados a otra planta en Tepojaco, se transforman por medio de vapor en energía.

La compañía dio a conocer que aun lado de sus instalaciones (tras una malla que los separa) existe una montaña de desechos de aproximadamente 15 metros de alto, que es la que se encuentra sin ser atendida por el municipio, informó que la visibilidad de la montaña es relativa, ya que puede crecer hacia abajo como un iceberg.

Relató que hubo una propuesta para que la alcaldía pudiera atender la problemática a un valor tres veces por debajo del mercado, en un tiempo no mayor a dos meses, no obstante, no se concluyó.

Arde montaña de basura

Los desechos de basura, en combinación y descomposición, generan gas metano, sustancia altamente flamable, la empresa detalló que el incendio comenzó en un lugar cercano a la montaña de basura, cerca de una barranca que da a un arroyuelo, debido a las altas emisiones de gas, las flamas azules se extendieron rápidamente.

Para apagar el fuego, se precisó, es necesario voltear continuamente el cúmulo de deshechos, ya que solo regar el agua apaga la capa de arriba pero no el centro y la concentración de gas. Lo que significa una labor difícil para quienes están encargados de esa tarea.

Trabajadores de la empresa ayudaron a la mitigación del fuego, que desde el sábado tiene a varios municipios sumergidos en una nube de humo tóxico dada la quema de varias sustancias y emisiones de otros gases.

Las dependencias de gobierno han confirmado una fuerza de trabajo de por lo menos 120 personas, más viajes de agua y tepalcate.

Lo anterior, luego de la clausura del tiradero a cielo abierto que el mismo sábado, después de mediodía, dio a conocer la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath).

“Esa montaña tiene más de ocho años de acumulación de gases, sustancias y deshechos, la alcaldía no había atendido ese problema por lo que sumó a la acumulación.”

La empresa reiteró que el incendio no tuvo que ver con ellos ni con la negociación que hasta el momento no ha terminado con la alcaldía, ya que, si bien, tiene suspendido el servicio, aún tienen un contrato que los faculta a ambos en responsabilidades para continuar con la relación público-privada. “No nos ha notificado ningún departamento jurídico sobre ninguna cesión de actividades o suspensión de contrato”.

El listado de preguntas fue respondido por personal de la misma empresa quienes reiteraron que la relación sigue abierta para atender el problema y buscar una solución que cuide agua, suelo y aire.

Comentarios