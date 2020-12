Secretario de Justicia de EU no tiene evidencia de fraude

Washington.- El secretario de Justicia de Estados Unidos (EU) William Barr declaró ayer que su departamento no ha descubierto evidencia alguna de un fraude que pueda cambiar el resultado de las pasadas elecciones en ese país.

Los comentarios marcaron un agudo contraste con las denuncias y acusaciones del presidente Donald Trump, quien se niega a aceptar su derrota ante el demócrata Joe Biden.

En entrevista con The Associated Press, Barr divulgó que fiscales y agentes del FBI han seguido pistas y atendido querellas que han recibido, pero hasta ahora no han detectado ninguna irregularidad que pueda cambiar el resultado de la votación.

“Hasta la fecha no hemos visto fraude de una magnitud que pueda llevar a un diferente resultado”, indicó el funcionario en la charla.

Los comentarios son particularmente importantes ya que Barr ha sido uno de los más estrechos aliados del presidente saliente. Antes de la contienda, mencionó repetidamente la posibilidad de que los sufragios depositados por correo eran vulnerables al fraude, en momentos en que una parte de la población optó por emitir su opinión de esa manera con el fin de evitar la presencia física en los centros de votación durante la pandemia del coronavirus (Covid-19).

El lunes la noche, fue confirmada la victoria de Biden en el estado crucial Wisconsin, eso después de un recuento parcial que le incrementó su ventaja de 20 mil 600 boletas sobre Trump, quien había prometido presentar una demanda en un intento por anular las cifras.

El mandatario demócrata Tony Evers firmó un certificado que completó el proceso después de que el informe de sondeo que muestra a Biden como el vencedor tras el recuento fue aprobado por la presidenta de la comisión electoral de Wisconsin, un órgano bipartidista. La ley requiere la firma del Ejecutivo estatal y suele ser un paso procesal al que se le presta poca atención.

“Hoy llevé a cabo mi obligación de certificar las elecciones del 3 de noviembre”, afirmó Evers en un comunicado. “Quiero agradecer a nuestros secretarios, administradores electorales y trabajadores de encuestas en todo nuestro estado por trabajar incansablemente para asegurar que tuviéramos unas elecciones seguras, imparciales y eficientes. Gracias a todos por su buen trabajo.”

A partir de ahora, Trump tiene cinco días para presentar una demanda. El presidente había anunciado el sábado que presentaría el proceso a más tardar ayer, pero sus posibilidades de conseguir una anulación mediante la descalificación de 238 mil papeletas son remotas. Sus abogados han alegado, sin presentar pruebas, que hubo fraude generalizado y otras anomalías.

El equipo de campaña de Biden afirmó que el recuento mostró que el exvicepresidente consiguió Wisconsin de manera contundente y que no hubo estafa. Incluso si Trump tuviera éxito en esa región, los 10 votos del Colegio Electoral no le alcanzarían para anular la victoria conforme los estados certifican los resultados en el país. Horas antes el lunes, las autoridades de Arizona certificaron el estrecho triunfo de Biden en esa entidad.

