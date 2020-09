Sector restaurantero continúa “muy golpeado”: Canirac

Muchos están cerrando o se mantienen operando pero vacíos

Pachuca.- A seis meses de la pandemia del coronavirus (Covid-19), el sector restaurantero continua muy dañado y lejos de la recuperación, muchos están cerrando o bien están en operación pero sin clientes, aseguró en entrevista para Libre por Convicción Independiente de Hidalgo el presidente de Canirac, Carlos Tejeda Méndez.

De acuerdo con el empresario, la recuperación del gremio “tardará muchísimo”, “esperemos que diciembre sea algo bueno, que se llegue a recuperar lo de años anteriores”.

“El sector sigue muy dañado, muchos negocios están cerrando, muchos los veo vacíos, siguen operando pero vacíos, sin gente, esa sigue siendo la tendencia; el sector restaurantero sigue muy golpeado”, recalcó.

Méndez Tejeda consideró que es probable que mucha gente que recibe su quincena con normalidad tiene dinero pero no dónde gastarlo, debido a que las restricciones por la pandemia continúan. En este contexto, confió en que cuando termine la pandemia la gente pueda volver a consumir.

Datos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), refieren que en los primeros tres meses de la contingencia sanitaria se perdieron 90 mil empleos y cerraron 2 mil restaurantes.

En el caso de Hidalgo, comentó, existe una estimación que refiere que de cada 10 negocios del gremio 2 han “bajado la cortina”. La mayor parte de los cierres ocurrieron en Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala.

El líder empresarial reportó que, contrario a lo que los empresarios del sector esperaban, el 15 de septiembre no se registró ningún repunte en los establecimientos, pese a la conmemoración de las fiestas patrias “fue como un día normal de pandemia”.

“Considerábamos un repunte ya que era día festivo y quincena, no sabemos qué pasaría, incluso en Real del Monte repuntaron poquito, pero no lo esperado; incluso los colegas que tenían comida para llevar, vendieron pero no tanto”, comentó.

Añadió que las ventas durante el mes de septiembre registran una baja de 65 por ciento, con respecto a igual periodo del año pasado.

