Sedesol y Radio y TV de Hidalgo habrían desviado 353 mdp

En la contratación de servicios para producir material audiovisual para un programa federal, en 2014

Pachuca.-

En 2014 Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) suscribieron convenios para la producción de materiales en audio y video por 353 millones 652 mil pesos, sin embargo, un análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el régimen de contratación fue presuntamente utilizado como vía para la obtención irregular de recursos

públicos.

De acuerdo con la auditoría forense D17012 realizada ASF, RTH y la Sedesol suscribieron el 17 de marzo de 2014 un convenio de colaboración general, así como su anexo con tres específicos (en marzo, mayo y septiembre) por un total de 353 millones 652 mil 249.41 pesos bajo los objetivos comunes de la producción de materiales en audio y video, relacionados con la Cruzada Nacional contra el

Hambre.

De acuerdo con el documento de la ASF, los convenios se suscribieron al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y mediante cuentas por liquidar certificadas, la Sedesol pagó el importe total estipulado.

Sin embargo, tras la auditoría forense a los convenios señalados, se dio a conocer que el régimen de contratación no se sujeta a las reglas establecidas por dicha ley, que condiciona que las dependencias y entidades contratadas cuenten con la capacidad para entregar el bien o prestar el servicio y que RTH no cumplió.

“RTH manifestó en el numeral II.4 del apartado de declaraciones del convenio general de colaboración, contar con la misma pues, de manera directa, no llevó a cabo actividad alguna. No obstante a lo anterior, la Sedesol le pagó durante 2014 un monto de 353 millones 652 mil pesos.”

Subcontrató

Además, ante la falta de capacidad para prestar los servicios, Radio y Televisión de Hidalgo subcontrató a 34 proveedores para la ejecución del 100 por ciento de lo convenido con la secretaría, 32 personas morales y dos físicas, a las cuales les pagó un total de 334 millones 349 mil pesos e indebidamente se quedó en sus cuentas bancarias la diferencia por 19 millones 302 mil pesos, como concepto de

utilidad.

Los proveedores fueron contratados sin sujetarse a las disposiciones normativas establecidas en la LAASSP y su reglamento, además, de acuerdo con el documento, la secretaría ya contaba con los trabajos a que aludían los tres convenios; por tanto, no requería de la contratación de RTH.

En ese sentido, de los 334 millones 349 mil pesos depositados a los proveedores, 210 millones 680 mil fueron transferidos principalmente a 10 empresas que presentaron una vinculación entre ellas.

Además de los 10 proveedores que recibieron más recursos (tabla), al ser investigados por la auditoría presentaron cambios de domicilio, declaraciones en ceros, no fueron encontrados o se trató de casas que dijeron no conocer sobre la empresa.

De los 24 proveedores restantes, que recibieron recursos en menor cantidad, siete no fueron localizadas en los domicilios señalados en diversa documentación, cuatro no atendieron los requerimientos realizados, cinco dieron atención parcial a lo requerido, siete proporcionaron la información solicitada y a una no se le visitó ni requirió

información.

Simulación

“Se evidenció que la contratación se basó en una simulación para la prestación de los servicios, así como que los trabajos no fueron realizados por ninguno de los proveedores que se vieron beneficiados con recursos públicos federales”, concluyó el documento disponible en la página de la ASF.

Por ello, la auditoría federal, presumió probables daños o perjuicios a la Hacienda Pública federal por un monto de 353 millones 652 mil 249.41 pesos por actos u omisiones, atribuibles a los funcionarios que en su gestión suscribieron contratos y pagaron a 34 proveedores, por la supuesta prestación de los servicios vinculados con los convenios de ejecución suscritos con la Sedesol.

Sin embargo, los datos corresponden únicamente a 2014, mientras que en 2015 también se dieron presuntos desvíos, información que se publicará en la edición impresa de mañana.

Sedesol y Sedatu

Ayer, el medio nacional Reforma, dio a conocer que mediante pagos a empresas fantasma, la Sedesol y Sedatu, en las gestiones de Rosario Robles, desviaron mil 311 millones de pesos de acuerdo con la ASF.

Según tres auditorías forenses realizadas, de los recursos ejercidos en 2014 y 2015 parte de ese dinero fue transferido a Monex y a CI Banco, donde se dispersó a cuentas domiciliadas en distintos países.

Asimismo, ayer la funcionaria propuso a través de su cuenta de Twitter al diario Reforma que hoy a las 12 horas se reúnan en la PGR para presentar los documentos donde acrediten la relación de Robles con las empresas y transferencias.

Empresas que recibieron más recursos de Sedesol / RTH y fueron revisadas

Sttudio Originale Capicci México, SC. Cambió de domicilio y declaración en ceros

Las Quince Letras Soulutions, SC. Trató con Sedesol y no con RTH

Grupo Pública Espectaculares y Vallas, SA de CV. Es una casa

Comercial Merchandise New Rise, SA de CV. No se encontró y declaración en ceros

Servicios Empresariales Helte, SA de CV. Oficina abandonada y declaración en ceros

Comercializadora HDP, SA de CV. No suscribió contratos con entes públicos

Escape Audio, SA de CV. Trató con Sedesol y no con RTH

Diseños Publicitarios Abbyss, SA de CV. Es una casa

Bufete de Proyectos Información y Análisis, SA de CV. Presentó poca información

Publicidad y Servicios Monster Ball, SA de CV. No se encontró y declaración en ceros

