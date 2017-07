Tweet on Twitter

Pachuca.- Por cuestión de seguridad, magistrados del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) decidieron no hacer pública sus declaraciones patrimoniales.

“En el artículo 69 fracción 12 de la Ley de Transparencia nos dice que tenemos que hacer nuestra declaración y la decisión será personal si la hacemos pública o no. Hoy como está el país y el estado no necesitan saber dónde vivimos ni qué hacemos, pero con el presupuesto que tenemos no tenemos de dónde sacar más”, refirió el magistrado presidente del tribunal electoral, Manuel Cruz Martínez.

De acuerdo con el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot), los cinco integrantes del pleno del TEEH actualizaron su declaración patrimonial, sin embargo, la ciudadanía desconocerá los bienes que generaron por el cargo ocupado desde 2015.

El reporte de transparencia da cuenta que el presidente magistrado Alberto Cruz Martínez, así como Raciel García, Luisa Oviedo Quezada y Patricia Mixtega Trejo, además de la secretaria general Jocelyn Martínez Ramírez, cumplieron con la modificación de la declaración patrimonial de este año.

En entrevista, Cruz Martínez dijo que la democracia no tiene nada que ver con la percepción salarial y bienes de los magistrados.

“Traemos 98 por ciento de eficiencia en las resoluciones, además damos apertura democrática, estamos dispuestos a entrevistas y al consenso social para abrir las puertas y no tenemos una pared, y creo que abona más eso que decir en qué gastamos”, afirmó.

En caso del magistrado Sergio Zúñiga Hernández registró la conclusión de su declaración debido a que dejó el cargo de contralor interno del TEEH hasta que fue nombrado por el Senado, en abril, como integrante del pleno y fue incluido como inicio dentro del reporte.

