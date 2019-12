Pachuca.- El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) Mauricio Delmar Saavedra comentó que la empresa de seguridad privada que opera en plaza Gran Patio, que ayer sufrió un asalto, no tiene permiso para laborar en el estado, por lo que buscan sancionar a aquellas compañías que sean apócrifas.

En entrevista luego de acudir a la ceremonia de condecoración de elementos de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo (PIBEH), el funcionario mencionó que a todas las plazas comerciales les extienden su apoyo para que vinculen sus cámaras de seguridad al C5i y sus elementos estén aprobados por el C3.

Sin embargo, algunos sitios como Gran Patio no tienen un servicio de seguridad autorizado por la SSPH, por lo que tras el incidente ocurrido esta semana, volverán a tener acercamiento con la administración, pues además existió demora para reportar el hecho a las autoridades policíacas, lo que impidió la captura de los presuntos delincuentes, y sus cámaras no están enlazadas al C5i.

“En esta plaza hicieron un cambio reciente de grupo de seguridad privada y el nuevo no entendemos por qué no tiene permiso para laborar en Hidalgo, para ser precisos están irregulares, puede ser que tengan facturación y seguro social en orden, pero no están autorizados por el gobierno del estado.

